5 чудес медицины, которые делают жизнь лёгкой до неприличия

Человек всегда хочет быстрые и лёгкие решения сложных проблем.

Так уж мы устроены. Современная наука иногда и правда может во многом помочь – нам не придётся напрягаться даже. Но тут уже вопрос в том, как это отразится на сознании и мироощущении нашем.

1. Таблетки для похудения

Эта проблемы стоит остро во многих странах мира. Людям давно хотелось таблетку, которая начинает удалять жир из-под кожи. И вот учёные нашли специальный гормон, которые после занятия спортом стимулирует сжигание жировых клеток. Называется – иризин. Не за горами время, когда эти знания применят для производства таблеток, помогающих похудеть. На мышах это работает!

2. Лекарство от похмелья

Учёные калифорнийского университет выяснили, что лучше всего в последствиями бодунища борется букет веществ, содержащихся в побегам так называемого конфетного дерева, а именно химическое вещество дигидромирецетин. На его основе уже вовсю разрабатывают заветные таблеточки. Китайцы говорят, что давно знали и юзали.

3. Мужские противозачаточные таблетки

Такие таблетки уже тоже почти существует. Учёные случайно обнаружили интересный эффект. Лабораторным препаратом JQ1 планировались лечить рак. Вещество у грызунов моментально и сильно снижает количество активных сперматозоидов. При этом эффект также моментально пропадает, как только препарат перестаёт поступать в организм. Вероятно, скоро таблеточки появятся.

4. Лекарство от потребительства

Тяга к бессмысленным покупкам уже официально признана болезнью, психическим расстройством. А значит её можно и нужно лечить. Уже есть лекарство – мемантин. Испытания показывают поразительный эффект – импульсивные покупки снизились в два раза! Торгаши, наверное, уже скидываются на саботаж производства таких таблеток.

5. Таблетки против расизма

Тут лечение скорее косвенное. Препарат для нормализации давления и работы сердца анаприлин (пропранололе) успокаивает нервы. А в спокойном состоянии люди склонны менее негативно отзываться о представителях других рас и религий.