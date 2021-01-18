Шанхайский рынок женихов и невест

Каждого воскресенье в одном из шанхайских парков идёт бойкий торг – родители выставляют данные своих взрослых детей и ищут им пару. Объявлений тут сотни.

Многие считают это зазорным. Есть такие, кто приходит из любопытства – поржать. В объявлениях пишут ключевые данные – возраст, рост, внешние признаки, недвижимость, профессия, плюс фото, если есть удачное. Обязательно указывают знак китайского зодиака и прочие фэн-шуй-приметы. Китайцы уделяют этому большое внимание. Ясен пень, что Кролик легко уживётся с Собакой, но вот Дракон и Тигр едва или будут ладить, особенно если кто-то из них огненной стихии.

Постепенно это превратилось почти в бизнес. Есть брокеры, которые быстро подсуетят самый ходовой товар за процентик. Есть специальные помощники, которые помогут красиво оформить объявление для вашего увальня-сынули. Что до романтики, то китайцы очень не любят, когда люди западного мира шутят на тему того, что в Азии её нет. Вам, белым обезьянам, не понять.