Самые влиятельные животные в истории

Эти звери обладали большей властью, чем большинство людей.

Конь Буцефал

Знаменитый конь Александра Македонского боялся своей тени. Молодой Санёк это понял и развернул его против солнца. Так он завоевал доверие и любом сильного зверя. Вместе они прошли и завоевали половину известного мира. Когда он погиб, Александр назвал в его честь основанный город – Буцефалия. Город, кстати, есть и сейчас, только называется Джалалпуром и находится в Пакистане. Тут живёт более 100 тысяч.

Слон Линь Ван

Это легендарный слон прожил 86 лет. В середине 20 века он много помогал китайским партизанам – перевозил оружие, припасы. В 1953 он ушёл на почётную пенсию и ещё долго жил в тайваньском зоопарке.

Слон Сурус

Это самый сильный и выносливый слон Ганнибала. Он единственный пережил альпийский переход. Чисто биологически он был «индусом», в то время, как его коллеги были африканцами.

Собака Балто

Известная благодаря мультику красивая история. Небольшой городок Ном на Аляске охватила эпидемия дифтерии – гибли люди. Единственный шанс спасти тех, кто ещё борется – привезти лекарство. А единственный способ его привезти – пробиться через метель и вьюгу на собачьей упряжке, более 1000 км. Местный житель Гуннар Каасен отправился в путь и выполнил миссию, а на торжественном мероприятии особо подчеркнул огромную роль своего рулевого пса Балто.

Одинокий Джордж

Это самец Абингдонской слоновой черепахи. Он прожил более ста лет и был последним представителем подвида. Жил он на Галапагосских островах и был настоящей звездой. Он сняли десятки фильмов.

Шимпанзе Бабблз

Это животное-компаньон самого короля поп-музыки. Вместе со своим другом Майкл Джексон исколесил весь мир. Знаменитую обезьяну знал каждый, кто хоть немного интересовался жизнью поп-идола.