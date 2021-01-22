«Сейфы» для покойников

В старинных британских городах и сёлах можно встретить необычные сооружения непосредственно над надгробием – нечто вроде стальной клетки. Кто и зачем это делал? Нет, они не защищали живых от мертвецов, которые, возможно, когда-нибудь восстанут. Всё куда прозаичнее – так родственники защищали останки своей усопших от мамкиных анатомов, которые нередко воровали трупы для своих бездарных изысканий.

В 19 веке учебных заведения и простым одиночкам-врачам не хватало трупов для препараций. Ранее для этого использовать казнённых преступников. В древние времена для этих целей разрешалось использовать даже живых преступников. Но потом англиканская церковь вступилось за арестантов – количество казней резко сократилось. За тяжкие преступления теперь чаще не казнили, а отправляли на каторгу. А если есть спрос, будет и предложение. Всякие бессовестные товарищи стали воровать свежие трупы для из могил и продавать врачам за немалые деньги.

Последовала ответная реакция – крепкие гробы, тяжёлые надгробия и стальные решётки, защищавшие останки от надругательств.

Цена на нелегальный труп выросла ещё больше. Теперь преступники делали подкоп за несколько метров до могилы. Сами решётки были очень дорогими. Часто их сдавали в аренду на несколько месяцев – чтобы тело стало уже непригодных для всяких врачебных мерзостей.

Конец всей истории случился в 1832 году. Английское правительство разрешило использовать в этих целях невостребованные трупы одиноких и/или неопознанных людей, плюс часто сами учёные преклонного возраста завещали свои тела для науки.