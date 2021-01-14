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Самые примечательные военные формы мира

bdortmund
14 Янв, 2021 / 80 Просмотров

Недавно в сети был проведёт опрос. Пользователям предлагалось оценить внешний вид военной формы разных армий мира. Вот самые красивые:

  1. Итальянские карабинеры

Итальянцы всегда слыли модниками. А эту форму разработал сам Армани. Карабинеры – это нечто среднее между полицией и армией.

  1. Французская жандармерия

Французы, кстати, тоже те ещё стиляги. Только посмотрите на парижских жандармом. Что хотел бы такую же форму?

  1. СС

А вот тут не слишком этично. Немецкие эссэсовцы тоже обладали красивой формой. Это не отменяет бесчеловечности их деяний. Но сама форма и правда красивая. Автор – Hugo Boss.

  1. Российские кадеты

Сочетание красного и золотого – отсылка к хохломе. Смотрится отлично!

А вот самые смешные. Швейцарские гвардейцы Папы Римского:

А вот парадная форма армии Греции: