Самые примечательные военные формы мира

Недавно в сети был проведёт опрос. Пользователям предлагалось оценить внешний вид военной формы разных армий мира. Вот самые красивые:

Итальянские карабинеры

Итальянцы всегда слыли модниками. А эту форму разработал сам Армани. Карабинеры – это нечто среднее между полицией и армией.

Французская жандармерия

Французы, кстати, тоже те ещё стиляги. Только посмотрите на парижских жандармом. Что хотел бы такую же форму?

СС

А вот тут не слишком этично. Немецкие эссэсовцы тоже обладали красивой формой. Это не отменяет бесчеловечности их деяний. Но сама форма и правда красивая. Автор – Hugo Boss.

Российские кадеты

Сочетание красного и золотого – отсылка к хохломе. Смотрится отлично!

А вот самые смешные. Швейцарские гвардейцы Папы Римского:

А вот парадная форма армии Греции: