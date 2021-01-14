Самые примечательные военные формы мира

Недавно в сети был проведёт опрос. Пользователям предлагалось оценить внешний вид военной формы разных армий мира. Вот самые красивые:
- Итальянские карабинеры
Итальянцы всегда слыли модниками. А эту форму разработал сам Армани. Карабинеры – это нечто среднее между полицией и армией.
- Французская жандармерия
Французы, кстати, тоже те ещё стиляги. Только посмотрите на парижских жандармом. Что хотел бы такую же форму?
- СС
А вот тут не слишком этично. Немецкие эссэсовцы тоже обладали красивой формой. Это не отменяет бесчеловечности их деяний. Но сама форма и правда красивая. Автор – Hugo Boss.
- Российские кадеты
Сочетание красного и золотого – отсылка к хохломе. Смотрится отлично!
А вот самые смешные. Швейцарские гвардейцы Папы Римского:
А вот парадная форма армии Греции:
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