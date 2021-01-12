Самые странные сексуальные фетиши

Каких-то только извращенцев не бывает!

Мы собрали для вас самые прикольные, шокирующие и необычные «филии».

Трихофилия

Возбуждение от вида волос… Просто представьте замкнутого мужичка, который ходит в парикмахерские и ворует волосы других людей….

Катоптронофилия

Сексуальное возбуждение и влечение к зеркальным поверхностям. Такие извращенцы обожают заниматься сексом перед зеркалом.

Абазиофилия

Сексальная тяга к людям с проблема передвижения, например, к инвалидам-колясочникам. Плюс ортопедические приспособления тоже возбуждают – костыли и всё такое.

Хобофилия

Влечение к безмодным и сексуальные фантазию на эту тему. Очень необычно, но иногда встречается.

Аксиллизм

Подмышки… с запахом пота и волосами. МММ! Кайф!

Урсусагальматофилия

Плюшевые мишки и прочие мягкие игрушки. Это так заводит…

Клаустрофилия

Нахождение в тесном пространстве – это крайне возбуждающая вещь для таких людей.

Климакофилия

Возбуждения от вида лестницы. Плюс им нравится долгое падение по ступеням – необычная филия…

Мизофилия

Сексуальное возбуждение от грязной одежды – запах пота от носков или нижнего белья. Просто мечта!

Пселлимофилия

Тяга к людям с дефектами речи. Особенно воспламеняют их заики.

Гибристофилия

Извращение, при котором людей возбуждают аморальные поступки сексуального партнёра.

Омораши

Такие «шалуны» любят мочиться под себя, предварительно долго держаться, ходя в людном месте.

Механофилия

Эти проказники обожают сношать неживые предметы – автомобили, пылесосы, другую технику с подвижными элементами.

Спектрофилия

Эти люди мечтаю о сексуальных контактах с приведениями и духами. И сильно возбуждаются от всего мистического.

Апотемнофилия

Эти люди любят уродства и инвалидности в собственном теле. Могут даже сами себе что-нибудь отрезать.

Ворарефилия

Сексуальное возбуждение при мыслях о каннибализме. Всё просто.

Фроттеризм

Эти шалуны любят тереться о незнакомых людей в переполненном транспорте.

Дакрифилия

Возбуждения от вида слёз и плача.

Литофилия

Сексуально влечение к камням в разных проявлениях.

Стигиофилия

А эти больные люди сильно возбуждаются от описания муках, которым подвергают грешников в аду.