Самые странные сексуальные фетиши

Каких-то только извращенцев не бывает!
Мы собрали для вас самые прикольные, шокирующие и необычные «филии».
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Трихофилия
Возбуждение от вида волос… Просто представьте замкнутого мужичка, который ходит в парикмахерские и ворует волосы других людей….
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Катоптронофилия
Сексуальное возбуждение и влечение к зеркальным поверхностям. Такие извращенцы обожают заниматься сексом перед зеркалом.
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Абазиофилия
Сексальная тяга к людям с проблема передвижения, например, к инвалидам-колясочникам. Плюс ортопедические приспособления тоже возбуждают – костыли и всё такое.
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Хобофилия
Влечение к безмодным и сексуальные фантазию на эту тему. Очень необычно, но иногда встречается.
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Аксиллизм
Подмышки… с запахом пота и волосами. МММ! Кайф!
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Урсусагальматофилия
Плюшевые мишки и прочие мягкие игрушки. Это так заводит…
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Клаустрофилия
Нахождение в тесном пространстве – это крайне возбуждающая вещь для таких людей.
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Климакофилия
Возбуждения от вида лестницы. Плюс им нравится долгое падение по ступеням – необычная филия…
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Мизофилия
Сексуальное возбуждение от грязной одежды – запах пота от носков или нижнего белья. Просто мечта!
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Пселлимофилия
Тяга к людям с дефектами речи. Особенно воспламеняют их заики.
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Гибристофилия
Извращение, при котором людей возбуждают аморальные поступки сексуального партнёра.
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Омораши
Такие «шалуны» любят мочиться под себя, предварительно долго держаться, ходя в людном месте.
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Механофилия
Эти проказники обожают сношать неживые предметы – автомобили, пылесосы, другую технику с подвижными элементами.
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Спектрофилия
Эти люди мечтаю о сексуальных контактах с приведениями и духами. И сильно возбуждаются от всего мистического.
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Апотемнофилия
Эти люди любят уродства и инвалидности в собственном теле. Могут даже сами себе что-нибудь отрезать.
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Ворарефилия
Сексуальное возбуждение при мыслях о каннибализме. Всё просто.
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Фроттеризм
Эти шалуны любят тереться о незнакомых людей в переполненном транспорте.
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Дакрифилия
Возбуждения от вида слёз и плача.
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Литофилия
Сексуально влечение к камням в разных проявлениях.
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Стигиофилия
А эти больные люди сильно возбуждаются от описания муках, которым подвергают грешников в аду.
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