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Самые странные сексуальные фетиши

bdortmund
12 Янв, 2021 / 50 Просмотров

Каких-то только извращенцев не бывает!

Мы собрали для вас самые прикольные, шокирующие и необычные «филии».

  1. Трихофилия

Возбуждение от вида волос… Просто представьте замкнутого мужичка, который ходит в парикмахерские и ворует волосы других людей….

  1. Катоптронофилия

Сексуальное возбуждение и влечение к зеркальным поверхностям. Такие извращенцы обожают заниматься сексом перед зеркалом.

  1. Абазиофилия

Сексальная тяга к людям с проблема передвижения, например, к инвалидам-колясочникам. Плюс ортопедические приспособления тоже возбуждают – костыли и всё такое.

  1. Хобофилия

Влечение к безмодным и сексуальные фантазию на эту тему. Очень необычно, но иногда встречается.

  1. Аксиллизм

Подмышки… с запахом пота и волосами. МММ! Кайф!

  1. Урсусагальматофилия

Плюшевые мишки и прочие мягкие игрушки. Это так заводит…

  1. Клаустрофилия

Нахождение в тесном пространстве – это крайне возбуждающая вещь для таких людей.

  1. Климакофилия

Возбуждения от вида лестницы. Плюс им нравится долгое падение по ступеням – необычная филия…

  1. Мизофилия

Сексуальное возбуждение от грязной одежды – запах пота от носков или нижнего белья. Просто мечта!

  1. Пселлимофилия

Тяга к людям с дефектами речи. Особенно воспламеняют их заики.

  1. Гибристофилия

Извращение, при котором людей возбуждают аморальные поступки сексуального партнёра.

  1. Омораши

Такие «шалуны» любят мочиться под себя, предварительно долго держаться, ходя в людном месте.

  1. Механофилия

Эти проказники обожают сношать неживые предметы – автомобили, пылесосы, другую технику с подвижными элементами.

  1. Спектрофилия

Эти люди мечтаю о сексуальных контактах с приведениями и духами. И сильно возбуждаются от всего мистического.

  1. Апотемнофилия

Эти люди любят уродства и инвалидности в собственном теле. Могут даже сами себе что-нибудь отрезать.

  1. Ворарефилия

Сексуальное возбуждение при мыслях о каннибализме. Всё просто.

  1. Фроттеризм

Эти шалуны любят тереться о незнакомых людей в переполненном транспорте.

  1. Дакрифилия

Возбуждения от вида слёз и плача.

  1. Литофилия

Сексуально влечение к камням в разных проявлениях.

  1. Стигиофилия

А эти больные люди сильно возбуждаются от описания муках, которым подвергают грешников в аду.