7 самых странных вещей, найденных в канализации

Археологи очень любят выгребные ямы, туалеты, канализации. В таких местах, как правило, лучше всего сохраняются утерянные или выброшенные артефакты, открывающие немало тайн прошлого.

Вот 7 самых необычных находок из канализаций:

Нога Жирафа

В 2014 году при раскопках печально известной Помпеи учёные нашли кости с ноги жирафа. Экзотичное животное всего за 30 лет до этого (в начале нашей эры) было привезено в Европу. Какающие деньгами патриции моментально решили, что это необычный деликатес. Видимо, так кости и попали в канализацию – их просто выбросили после пира в доме какого-то богатого местечкового помпейца.

Золотое кольцо с ониксом

На территории римской провинции Британия был небольшой форт Виндоланда. В той местности особые климат и почва – тут куда лучше сохраняются предметы из органических материалов. В частности, тут нашли единственный в мире деревянный стульчак эпохи Римской империи. Но одна из находок просто поразила археологов – золотое кольцо с белым ониксом в форме Горгоны Медузы. Вероятно, его потерял кто-то из высших офицеров гарнизона, когда ходил в туалет.

Голова статуи

В 2005 году в обширной канализации Рима учёные обнаружили голову статуи – около полуметра в диаметре. Позже удалось выяснить, что это была статуя императора Константина I, изготовленная примерно в середине 4-го века нашей эры. Зачем её туда кинули? Вероятно, это сделали языческие фанатики, чтобы оскорбить христианского императора.

Золотая шпилька

В 2012 году французские археологи при раскопках в коммунальной уборной королевского дворца 16 века обнаружили золотую шпильку для волос с двумя буквами «С». Это Монограмма Екатерины Медичи – супруги одного и матери трёх королей. Едва ли самая влиятельная женщина своего времени пользовалась коммунальной уборной (туда ходили только слуги). Вероятно, кто-то украл шпильку, а потом выбросил или уронил дорогую вещь.

Шар для боулинга

В 1994 году в уборной обычного дома в Бостоне обнаружили самый старый из известных шаров для боулинга. Учёные датируют его 17-м веком. Интересная деталь – сам боулинг только-только стал появляться в британских колониях, и на первых порах он считался чем-то неприличным, криминальным. Вероятно, кто-то его выбросил в выгребную яму, чтобы избавиться от порочащих улик.

Фаллоимитатор

В 2015 году в польском городе Гданьск проводились раскопки на месте, где раньше была школа фехтования. В выгребной яме нашли фаллоимитатор второго половины 18 века. Он был сделан из кожи, набит был волосами, а наконечник и сердечник были из полированного дерева. Кто-то потерял игрушку…

Вагинальные шприцы

В 2001 году в Нидерландах (город Зволле) археологи изучали фундамент частного жилого дома 17 века. Было найдено два предмета фаллической формы – деревянный и металлический. Сначала подумали, что это фаллоимитаторы, но при более детальных исследованиях была выяснено, что это вагинальные шприцы. В те времена ими впрыскивали мыльный раствор (против нежелательной беременности) или же какие-то нехитрые лекарства.