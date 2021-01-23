9 странных похоронных ритуалов

Среди народов мира встречаются такие, которые уход человека из жизни сопровождают настолько странными ритуалами, что просто диву даёшься!

Стриптиз на похоронах

В китайской провинции Донгхай принято приглашать на похороны как можно больше людей. Большое количество гостей говорит о заслугах усопшего и его положительной репутации. Так вот родственники покойника, чтобы как-то завлечь побольше людей нанимают стриптизёрш. Говорят, работает. И вполне нормально сочетается со скорбными лицами родных умершего.

Танцы с покойниками

На Мадагаскаре есть странный обычай. Считается, что каждый семь лет дух умершего возвращается в тело, и что сделать ему приятное, надо исполнить песню под музыку и потанцевать. При этом тело покойника, завёрнутое в ткань, вынимают из могилы и танцуют с ним.

«Небесные» похороны

Тибетские буддисты решили проблему кладбищ. Они избавляют от тела весьма оригинальным способом – режут на кусочки, смешивают с мукой и кормят стервятников. Ну, а чего добру пропадать? Тело быстрее возвращает в природу и не препятствует дальнейшему путешествию души.

Шумная пирушка

Индонезийская провинция Тона Торайя знаменита тем, как местные проводят поминальное застолье – шумно, с музыкой, шутками и даже специальным «тамадой». Считается, что дух умершего тоже веселится вместе с гостями и легко покидает этот мир.

Гроб мечты

В ганском городе Теши родственники заранее готовят гроб для своей родни. Как правило, человек сам его выбирает. Часто форма и цвет гроба связаны с его профессией, но бывает, что это просто бутылка колы, машина или вовсе кроссовка.

Каннибализм

Много историй ритуалов племён Австралии, Африки и Южной Америки, где главное заключается в поедании тела умершего родственника. Достоверность оспаривается. Но прямо сегодня, прямо сейчас всё ещё есть одно племя в дебрях амазонских лесов. Так вон они сжигают тела умерших, а потом поедают пепел.

Самомумификация

Неизвестно зачем, но такое практикуется. Монахи-буддисты (особо просветлённые) делают это в три этапа. Это можно назвать медленным самоубийством. Сначала они питаются только орехами, чтобы организм избавился от жира (непонятно, как это происходит). На втором этапе (длится 1000 дней), человек должен регулярно вызывать рвоту. Параллельно с этим глотают и вводят под кожу паразитов, которые медленно начинают обезвоживание. Пить почти нельзя. Есть – тоже минимум. Третий этап – медленная смерть. Нужно сесть в позу лотоса и попросить товарищей запереть в каменном гробу. В гробу есть специальный колокол. Каждый день ещё живая мумия звонит в него. В день, когда звон прекратится, начинают отсчёт – ждут 1000 дней и вскрывают гроб, чтобы проверить.

Смертельный пост

В Индии есть забавный способ покинуть мир – голодание. Если человек решил умереть, то он перестаёт есть. Обычно длится 10-15 дней. Почему именно так? А потом что на исходе своих дней нехорошо причинять вред живым существам – животным и растениям, ведь у них тоже есть души.

Ещё раз о стервятниках

Индийские зороастрийцы уверены, что родственники обязаны избавиться от тела. При этом закапывать нельзя – так мы оскверняем землю. Сжечь тоже ни-ни – так мы оскверняем его Величество Огонь. На помощь приходят птицы-падальщики. Тела оставляют на верхушке специальной башни. В последнее время численность людского населения быстро увеличивается, и птички не справляют с такой обильной трапезой.