10 ранних симптомов шизофрении

Шизец подкрадывается незаметно!
Психические расстройства порой возникают вообще без видимых на то причин. Вроде бы был человек нормальный. Работал, общался с друзьями, а потом БАЦ – и он уже не совсем нормальный. Это страшно. Но на ранних этапах болезнь можно лечить, потому изучите ранние симптомы непростого недуга. Их десять:
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Гигиенические привычки
Обычный, нормальный человек чистит зубы дважды в день, меняет одежду, следит за запахом изо рта и чистотой носков. Но в какой-то момент он начинает делать это куда менее тщательно. Это звоночек.
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Равнодушие к мнению окружающих
В каких-то случаях это хорошо. Но когда речь идёт о бытовых привычках, то… ой-ой-ой… бойтесь. Шизики на ранних стадиях, ковыряют в носу, грызут ногти, выходят на люди в домашней одежде. И не парятся. Парятся окружающие.
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Тяга к затворничеству
Да, нелюбимость и боязнь общества – это часто следствие ментальных расстройств. Иногда это не следствие, а причина. Если жить самому, да ещё и работать удалённо, то можно основательно поехать кукухой.
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Мнительность, подозрительность, враждебность
Поехавший часто считает, что вокруг враги. Окружающие не просто постоянно его обсуждают за спиной, да ещё и замышляют всякие гадости, понятное дело.
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Неадекватные эмоции
Да, такое тоже сигнализирует о нехороших изменениях. Например, в экстремальной ситуации человек начинает смеяться. Или же в самый неподходящий момент ступор и полное равнодушие к происходящему вокруг.
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Расстройство мимики
А человека как будто немеет лицо. Даже если он всё ещё способен на эмоции, лицо остаётся неподвижным. Психиатры называет это «скучное лицо».
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Расстройство сна
Да, психи плохо спят. Могут всю ночь сидеть и себя накручивать. А от нервного истощения и недосыпа болезнь прогрессирует ещё быстрее.
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Проблемы с концентрацией
Например, человек начал обедать. Съел две ложки, а потом задумался и попросту забыл, что перед ним его любимое блюдо и надо покрепиться. В разговоре он часто перепрыгивает с темы на тему и с большим трудом держит нить повествования.
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Странные утверждения и взгляды
Нелогичные, нелепые утверждения – частые спутники умственно-ослабленных людей. Сначала это немного смешно. А потом становится страшно.
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Непонятная речь
Это тоже выдаёт начинающего шизофреника. Он насыщает лексикон несуществующими словами собственной выдумки. Часто появляется набор «любимых» фраз и словечек, которые он тулит к месту и не к месту.
Все перечисленные симптомы показывают, что человек, возможно, движется в неправильную сторону. Рекомендуем сходить к психотерапевту. И от души желаем вам услышать от него обнадёживающие слова.
Что делать, чтобы снизить риск
А рецепт прост – надо следить за здоровьем. В первую очередь физическим – умеренный спорт, правильное питание, здоровый сон, витамины, отсутствие стресса.
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