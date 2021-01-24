10 ранних симптомов шизофрении

Шизец подкрадывается незаметно!

Психические расстройства порой возникают вообще без видимых на то причин. Вроде бы был человек нормальный. Работал, общался с друзьями, а потом БАЦ – и он уже не совсем нормальный. Это страшно. Но на ранних этапах болезнь можно лечить, потому изучите ранние симптомы непростого недуга. Их десять:

Гигиенические привычки

Обычный, нормальный человек чистит зубы дважды в день, меняет одежду, следит за запахом изо рта и чистотой носков. Но в какой-то момент он начинает делать это куда менее тщательно. Это звоночек.

Равнодушие к мнению окружающих

В каких-то случаях это хорошо. Но когда речь идёт о бытовых привычках, то… ой-ой-ой… бойтесь. Шизики на ранних стадиях, ковыряют в носу, грызут ногти, выходят на люди в домашней одежде. И не парятся. Парятся окружающие.

Тяга к затворничеству

Да, нелюбимость и боязнь общества – это часто следствие ментальных расстройств. Иногда это не следствие, а причина. Если жить самому, да ещё и работать удалённо, то можно основательно поехать кукухой.

Мнительность, подозрительность, враждебность

Поехавший часто считает, что вокруг враги. Окружающие не просто постоянно его обсуждают за спиной, да ещё и замышляют всякие гадости, понятное дело.

Неадекватные эмоции

Да, такое тоже сигнализирует о нехороших изменениях. Например, в экстремальной ситуации человек начинает смеяться. Или же в самый неподходящий момент ступор и полное равнодушие к происходящему вокруг.

Расстройство мимики

А человека как будто немеет лицо. Даже если он всё ещё способен на эмоции, лицо остаётся неподвижным. Психиатры называет это «скучное лицо».

Расстройство сна

Да, психи плохо спят. Могут всю ночь сидеть и себя накручивать. А от нервного истощения и недосыпа болезнь прогрессирует ещё быстрее.

Проблемы с концентрацией

Например, человек начал обедать. Съел две ложки, а потом задумался и попросту забыл, что перед ним его любимое блюдо и надо покрепиться. В разговоре он часто перепрыгивает с темы на тему и с большим трудом держит нить повествования.

Странные утверждения и взгляды

Нелогичные, нелепые утверждения – частые спутники умственно-ослабленных людей. Сначала это немного смешно. А потом становится страшно.

Непонятная речь

Это тоже выдаёт начинающего шизофреника. Он насыщает лексикон несуществующими словами собственной выдумки. Часто появляется набор «любимых» фраз и словечек, которые он тулит к месту и не к месту.

Все перечисленные симптомы показывают, что человек, возможно, движется в неправильную сторону. Рекомендуем сходить к психотерапевту. И от души желаем вам услышать от него обнадёживающие слова.

Что делать, чтобы снизить риск

А рецепт прост – надо следить за здоровьем. В первую очередь физическим – умеренный спорт, правильное питание, здоровый сон, витамины, отсутствие стресса.