8 советов от древних философов о работе

Уже тысячи лет эти советы не теряют актуальности.

Начать с малого

Великий китаец 5 века до н.э. говорил: «Пусть в тысячу ли начинается с первого шага». Когда лень беспощадно держит вас в тисках, пообещайте себе хотя бы просто начать, хотя бы выполнить 1% от намеченного, а дальше придёт аппетит во время еды. Также рекомендуется сложные задачи разбивать на несколько более мелких и лёгких.

Не стремитесь к большому количеству сделанных дел

Сократ как-то сказал: «Острегайся бесплодности суетной жизни». И правда, быть всегда занятым и быть продуктивным – это не одно и то же. Важно качество выполненных дел и их важность (об этом дальше), иначе вас «примут» выгорание, апатия и изнурение.

Жить в настоящем

Сенека: «Нет лучшего доказательства упорядоченного ума, чем способность остановиться там, где ты есть, и побыть наедине с собой». Постоянное витание в грандиозных целях и планах будущего часто крадёт у нас простые радости жизни здесь и сейчас. Из-за этого мы, будучи нежелезными, испытываем стресс, отчего страдает личная эффективность, а затем ещё больший стресс и ещё более существенное снижение продуктивности. В итоге скатываемся в яму, из которой выбраться бывает невозможно. Иногда стоит остановиться и получить удовольствие от жизни, эмоционально отдохнуть. Многие специалисты рекомендуют медитацию, молитву или занятия игровыми видами спорта.

Нацелиться на главное

В десятках важных дел на день или месяц обязательно расставляйте какие-нибудь метки на наиболее важных вещах. Марк Аврелий: «Мало твори, коль благоспокойства желаешь. Ведь в большей части того, что мы говорим и делаем, необходимости нет, так что если отрезать всё это, станешь много свободнее и невозмутимее». В общем, не засирайте себе голову и ежедневник всякими мелкими делами – больше внимания стержневым вопросам.

Нацелиться на то, что в нашей власти

Эпиктет: «Как можно эффективнее используй то, что в твоей власти, а остальное принимай как есть». Если что-то, что мы не в силах изменить, занимает наше время, мысли и эмоции, то это вернейший признак неэффективного мышления. Какой толк думать о том, что не в нашей власти? (прошлое, например). Лучше хорошенько проработать ту пусть небольшую часть вопроса, которая в нашем распоряжении.

Напоминать о мотивации

Индийский философ Патанджали как-то изрёк: «Когда ты вдохновлён великой целью или необычным замыслом, твои мысли разбивают свои узы». Вроде бы просто, но многие забывают. При каждом маленьком шаге, важно напоминать себе о той великой, крупной цели, которую вы наметили себе. Иначе всё теряет смысл, и становится почти бесполезным биться с ленью.

Удовольствие от работы

Аристотель (знаете кто это, верно?): «Удовольствие от работы ведёт к совершенству результатов». Да, не всем повезло трудиться там, где нравится сам процесс работы, однако везде можно найти и подольше смаковать хотя бы какую-то часть обязанностей. А ещё эту любовь к работе можно и нужно подпитывать. Тогда и результаты незаметно для вас самих взлетят.

Не торопиться

Геродот (и её помните, правда?): «Спешка в любом деле приводит к ошибкам». Это понятно – когда спешишь, то можно всё испортить. Причём относится это почти к любой сфере деятельности. Это важно учитывать при планировании дел на день, месяц или год – оставляйте себе чуть больше времени.