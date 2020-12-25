10 полезных финансовых дел для новогодних каникул

Деньги любят счёт.
Любой финансово грамотный человек обязан вести хотя бы частичный учёт доходов и расходов, а в начале нового года самое время подвести итоги года прошлого, плюс построить планы на ближайшие 12 месяцев.
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Доход и расхода за прошлый год
Посмотрите сколько вы заработали за год и сколько потратили. Критичным взглядом окиньте все цифры. Придерживались ли вы финансовой дисциплины? Были ли у вас финансовые неудачи и как их можно избежать в будущем? Также желательно «раскидать» расходы по категориям и подумать над тем, как бы их снизить?
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Финансовые планы на следующий год
Да, обстоятельства могут нарушить любые планы, но это не повод не заниматься планированием. Для начала прикиньте сколько примерно в месяц уходит на продукты и ЖКХ, далее – приблизительный доход, затем – крупные траты, которые нужно сделать в новом году.
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Обновить информацию о долгах
Вспомните, а лучше запишите на бумаге всех, кто вам должен – с суммами. И регулярно напоминайте им об этом, люди имеют свойство забывать. Также желательно знать и свои долги, как перед частными лицами, так и не перед госструктурами всякими. Ещё проведите ревизию своих кредитов, займов и ипотек – полезная информация.
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Налоговый вычет
Часть затрат на медицинские услуги и образование можно вернуть. Сюда же относятся и более крупные покупки – недвижимость, например. Потому настоятельно рекомендуем вам заняться этим вопросом. Когда-нибудь государство будет дружелюбно к своим подданным и начнёт САМО начислять налоговый вычет. А пока нужно самому разобраться с бюрократией и предоставить госублюдкам все данные (которые у них и так есть).
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Декларация дохода
В ряде случае необходимо декларировать доход и платить с него налоги. Сюда относят продажу квартиры (если владели меньше трёх лет), машины (если владели меньше трёх лет), сдача недвижимости в аренду, подарки не от близких родственников, выигрыши в лотерею до 15 тысяч рублей, доход за границей, доходы ИП при общей системе налогообложения. Подать декларацию надо до 30 апреля.
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Кредитная история
Дважды в год это можно сделать бесплатно. Рекомендуем вам использовать эту возможность даже если у вас нет кредитов и долгов – мало ли, вдруг какой ушлый сотрудник банка уже продал ваши данные и на ваше имя набрали кредитов (бывает и такое).
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Ревизия денежных средств
Важно знать сколько денег есть у вас уже сейчас. Возможно, из этой суммы какую-то часть можно инвестировать. Также важно помнить, что теперь доходы от вкладов тоже будут облагаться налогом – есть нам чем подумать.
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Карты
Пока есть время проанализируйте условия всех свои кредиток и «дебиток». Возможно, некоторые можно закрыть, а некоторые заранее продлить, есть уже подходит срок.
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Ещё о кредитах и прочих банковских продуктах
Иногда есть смысл перекредитоваться. Например, в честь праздников некоторые банки завлекают клиентов высокими ставками по вкладам и сниженными процентами по кредитам. Изучите предложения.
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Срок действия документов
Такие дни всегда подкрадываются незаметно и неожиданно. Помимо карт срок давности могут иметь паспорта, визы, водительские удостоверения, страховые полисы.
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