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Это ужасно тяжелая работа – ничего не делать.

— Оскар Уайльд

10 полезных финансовых дел для новогодних каникул

bdortmund
25 Дек, 2020 / 93 Просмотров

Деньги любят счёт.

Любой финансово грамотный человек обязан вести хотя бы частичный учёт доходов и расходов, а в начале нового года самое время подвести итоги года прошлого, плюс построить планы на ближайшие 12 месяцев.

  1. Доход и расхода за прошлый год

Посмотрите сколько вы заработали за год и сколько потратили. Критичным взглядом окиньте все цифры. Придерживались ли вы финансовой дисциплины? Были ли у вас финансовые неудачи и как их можно избежать в будущем? Также желательно «раскидать» расходы по категориям и подумать над тем, как бы их снизить?

  1. Финансовые планы на следующий год

Да, обстоятельства могут нарушить любые планы, но это не повод не заниматься планированием. Для начала прикиньте сколько примерно в месяц уходит на продукты и ЖКХ, далее – приблизительный доход, затем – крупные траты, которые нужно сделать в новом году.

  1. Обновить информацию о долгах

Вспомните, а лучше запишите на бумаге всех, кто вам должен – с суммами. И регулярно напоминайте им об этом, люди имеют свойство забывать. Также желательно знать и свои долги, как перед частными лицами, так и не перед госструктурами всякими. Ещё проведите ревизию своих кредитов, займов и ипотек – полезная информация.

  1. Налоговый вычет

Часть затрат на медицинские услуги и образование можно вернуть. Сюда же относятся и более крупные покупки – недвижимость, например. Потому настоятельно рекомендуем вам заняться этим вопросом. Когда-нибудь государство будет дружелюбно к своим подданным и начнёт САМО начислять налоговый вычет. А пока нужно самому разобраться с бюрократией и предоставить госублюдкам все данные (которые у них и так есть).

  1. Декларация дохода

В ряде случае необходимо декларировать доход и платить с него налоги. Сюда относят продажу квартиры (если владели меньше трёх лет), машины (если владели меньше трёх лет), сдача недвижимости в аренду, подарки не от близких родственников, выигрыши в лотерею до 15 тысяч рублей, доход за границей, доходы ИП при общей системе налогообложения. Подать декларацию надо до 30 апреля.

  1. Кредитная история

Дважды в год это можно сделать бесплатно. Рекомендуем вам использовать эту возможность даже если у вас нет кредитов и долгов – мало ли, вдруг какой ушлый сотрудник банка уже продал ваши данные и на ваше имя набрали кредитов (бывает и такое).

  1. Ревизия денежных средств

Важно знать сколько денег есть у вас уже сейчас. Возможно, из этой суммы какую-то часть можно инвестировать. Также важно помнить, что теперь доходы от вкладов тоже будут облагаться налогом – есть нам чем подумать.

  1. Карты

Пока есть время проанализируйте условия всех свои кредиток и «дебиток». Возможно, некоторые можно закрыть, а некоторые заранее продлить, есть уже подходит срок.

  1. Ещё о кредитах и прочих банковских продуктах

Иногда есть смысл перекредитоваться. Например, в честь праздников некоторые банки завлекают клиентов высокими ставками по вкладам и сниженными процентами по кредитам. Изучите предложения.

  1. Срок действия документов

Такие дни всегда подкрадываются незаметно и неожиданно. Помимо карт срок давности могут иметь паспорта, визы, водительские удостоверения, страховые полисы.