Начинаем новую жизнь – 7 ключевых советов

Пригодится всем и каждому.

Каждый и нас много раз ставил себе цель начать новую жизнь. Новую, радостную и полную эффективности – отжиматься по утрам, не лениться, заниматься саморазвитием и не есть всякое дерьмо. Но на деле выходит, что не так уж легко бросить укоренившиеся гадкие привычки.

Поэтому мы подобрали 7 советов, как лучше и правильнее делать положительные шаги на пути к успеху.

Продумывать риски

В наших мечтах, всё более-менее ясно и понятно: начинаем качать пресс по вечерам, через пару месяцев у нас уже кубики, а ещё через неделю все девушки падают от переизбытка чувств. Ну, а на практике, увы, не всегда всё так шоколадно. И чтобы обстоятельства не застали врасплох, важно оценить все возможные риски. А вдруг кубики не появятся через пару месяцев? А вдруг их не будет и через полгода? Что тогда? Новые методики? Диета? Протеин? Что тогда? Лучше иметь план «Б», чтобы с досады не забросить, казалось бы, благое начинание.

Адекватно оценить свои возможности

Да, наполеоновские планы – это просто прекрасно. Но пребывание в шкуре васюкинца иногда больно выбивает из колеи. Потому наполеоновские планы должен строить исключительно Наполеон. А нам с вами стоит трезво оценивать свои силы, хотя и верить в себя. Потому цели лучше ставить более приземлённые, достижимые. Чтобы действительность больно не била поддых.

Помощь извне

Да, в большинстве случаев мы предоставлены сами себе, и звать кого для вытирания соплей не слишком к лицу мужчине. Но всё-таки бывают сложные задачи, которые требуют квалифицированных усилий. И поэтому надо заранее заручиться помощью тех, кто её предоставить в состоянии. Не бойтесь обращаться за помощью, особенно если есть к кому.

Терпение

Настойчивость в походе к своей цели – крутейшее качество, которое в состоянии нивелировать даже недостаток опыта, знаний и материальных средств. Очень похвально, когда вы проявляете настойчивость, а не сворачиваете честолюбивые начинания, как только всплывают первые трудности.

Тайминг

Для реализации своих планов и задумок (давайте солидно называть их «проекты») не стоит ждать слишком долго. Взвешиваем ситуацию и в бой! Великое множество дельных задумок потеряли актуальность, слишком долго пролежав на дальней полке нашего шкафа планов. Не медлите с воплощением в жизнь стоящий по вашему мнению проектов.

Трудолюбие

Очень классно смотреть, как в фильме «Волк с Уолл-Стрит» основатели корпорации веселятся, бухают и сношаются, когда успешно развивается их бизнес. В жизни, увы, так складывается не всегда. Чтобы чего-то добиться, надо пахать, вкалывать, вджобывать. Без труда, не вытащишь и рыбки из пруда. И придержите исключения из этого неприятного правила.

Отвага

В оценке рисков не стоит слишком сильно само себя стращать. Даже большие трудности можно преодолеть, надо только иметь щепотку храбрости – риск присутствует всегда и везде.