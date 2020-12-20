Лучшие фото 2020 года

Судьи престижнейшего конкурса Sony World Photography Awards определили победителей.

Природа и её защитник

В номинации «Креатив» победил фотограф из Уругвая Пабло Альбаренга. Смысл цикла его снимков заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на проблему загрязнения природы вообще и на сокращение площади тропических лесов, в частности.

Внутренние демоны пещеры

Категория «Открытие». Победитель – Мария Кокунова из России. На серии фотографий запечатлена женщина, которые четыре года провела в изоляции от внешнего мира в глухой деревне.

Архитектура для зимней рыбалки

Канадка Сандра Хербер победила в номинации «Архитектура». На фото запечатлены лёгкие домики-времянки для любителей подлёдного лова на озере Виннипег.

Раны Гонконга

Категория «Документальная фотография» – китаец Чунь Минь Ко. Цикл фотографий рассказывает о борьбе полунезависимого Гонконга за свой статус. Не секрет, что центральная власть КНР давно стремится «прижать» слишком свободный остров.

Робот вместо человека

Номинация «Натюрморт» и ей победитель итальянец Алессандро Гандольфини. В серии снимков он рассказал о потугах человечества преодолеть бренность жизни.

Беда с нефтью

Немец Робин Хинш победил в категории «Окружающая среда». На снимке запечатлена загаженная дельта реки Нигер.

Реслинг в Сенегале

В категории «Спорт» первенствовал испанец Анхель Лопес Сото и его репортаж о тренировках сенегальских реслеров.

Панголины в опасности

Категория «Мир природы и дикие животные». Тут выиграл фотограф Брент Стиртон из ЮАР. Панголины находятся на грани исчезновения – на них охотятся браконьеры из-за якобы лечебного мяса и чешуи.

Между миром и святыней

Номинация «Пейзаж», немец Ронни Бенерт победил. Ему принадлежит серия снимков культовых сооружений в Японии.