Лучшие фото 2020 года

Судьи престижнейшего конкурса Sony World Photography Awards определили победителей.
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Природа и её защитник
В номинации «Креатив» победил фотограф из Уругвая Пабло Альбаренга. Смысл цикла его снимков заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на проблему загрязнения природы вообще и на сокращение площади тропических лесов, в частности.
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Внутренние демоны пещеры
Категория «Открытие». Победитель – Мария Кокунова из России. На серии фотографий запечатлена женщина, которые четыре года провела в изоляции от внешнего мира в глухой деревне.
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Архитектура для зимней рыбалки
Канадка Сандра Хербер победила в номинации «Архитектура». На фото запечатлены лёгкие домики-времянки для любителей подлёдного лова на озере Виннипег.
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Раны Гонконга
Категория «Документальная фотография» – китаец Чунь Минь Ко. Цикл фотографий рассказывает о борьбе полунезависимого Гонконга за свой статус. Не секрет, что центральная власть КНР давно стремится «прижать» слишком свободный остров.
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Робот вместо человека
Номинация «Натюрморт» и ей победитель итальянец Алессандро Гандольфини. В серии снимков он рассказал о потугах человечества преодолеть бренность жизни.
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Беда с нефтью
Немец Робин Хинш победил в категории «Окружающая среда». На снимке запечатлена загаженная дельта реки Нигер.
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Реслинг в Сенегале
В категории «Спорт» первенствовал испанец Анхель Лопес Сото и его репортаж о тренировках сенегальских реслеров.
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Панголины в опасности
Категория «Мир природы и дикие животные». Тут выиграл фотограф Брент Стиртон из ЮАР. Панголины находятся на грани исчезновения – на них охотятся браконьеры из-за якобы лечебного мяса и чешуи.
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Между миром и святыней
Номинация «Пейзаж», немец Ронни Бенерт победил. Ему принадлежит серия снимков культовых сооружений в Японии.
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