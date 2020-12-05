Как чекисты наживались на смертниках

Члены расстрельных бригад НКВД были очень обеспеченными людьми.

Как и во все времена, палачи зарабатывали неплохо. Часто им доставалась львиная доля личного имущества казнённых. Разумеется, большая часть крупного имущества отходила государству, а рядовые чекисты довольствовались малым – мелкими бытовыми вещицами, обувью, одеждой, золотыми зубами изо рта трупов. Но и этого было достаточно, чтобы жить куда жирнее, чем большинство коллег сопоставимых званий. Официально всё имущество должно было продаваться в специальных магазинах, но на деле, кое-что расстрельщики просто забирали себе.

В 1919 году был издан указ, по которому наиболее ценная часть конфискованного имущества отходила руководителю охраны Ленина, товарищу Бельскому. А под его руководством вещи и материальные ценности приводили в симпатичный вид и распределяли между высшими чиновниками.

Во второй половине 1930-х этот порядок вещей стал давать сбои ввиду увеличившихся объёмов расстрелянных и, соответственно, имущества. Потом солдатне уже вполне официально разрешали забирать одежду себе, если было желание. Некоторые забирали даже кальсоны и прочее нижнее бельё. Таких случаев было полным полно во всех уголках огромной страны. Внутри НКВД даже началась конкуренция за право выехать на арест того или иного богатенького врага народа.

Высшее руководство страны в какой-то момент стало с этим кое-как бороться. Кого-то даже сажали в тюрьму, но чаще всего офицеров НКВД просто отчитывали за «халатность при исполнении служебных обязанностей».

В Украинской ССР, в запорожской области высокопоставленные чекисты попросту грабили заключённых, даже не приговорённых к расстрелу – раздевали догола, тщательно обыскивали одежду и всё спускали на попойки. В документах даже остались фамилии героев – Болдин, Янкович, Рихтер, Сабанский.

В 1939 году отличились НКВД-шники из Харькова. Эти красавцы выбивали и вырывали золотые зубы не у трупов, а у живых людей. Потом было судебное дело по этому поводу. Половину наказали условными сроками, а руководителей покарали сроками от 2 до 5 лет.