Бэнкси и его удивительные работы

Уличный художник из Великобритании знаменит тем, что обращает внимание общественности на самые острые проблемы современности. При этом настоящего имени художника до сих пор никто не знает, только псевдоним. Рисует по ночам, как правило, на стенах и других плоских поверхностях, часто с использованием трафаретов. Полиции ещё ни разу не удалось поймать художника.

Мы собрали для вас самые значимые его работы.

Детская коляска

Это Чикаго. Смысл разгадать сложно. Вероятно, это падающая социальная ответственность людей современного общества.

Ярость

Иерусалим. Граффити приурочено к избиению участников ЛГБТ-демонстрации.

Девочка с шаром

Лондон. Наиболее оптимистичный рисунок автора. Тут видят символ надежды.

Напалмовая девочка

Это девочка с известного кадра времён Вьетнамской войны. Тут всё ясно – протест против насилия и глобализации.

Солдаты-грабители

Новый Орлеан. Художник таким вот образом обратил всеобщее внимания на проблему мародёрства солдат, которые изначально вроде бы помогали людям спастись.

Голубь мира

Вифлием. Одна из горячих точек мира не тухнет уже многие годы.

Удаление наскальной живописи

Лондон. Картина иронизирует над тем, как официальные власти обходятся с работами уличных художников.

Нет будущего

Саутгемптон. Одна из знаменитых работ художника. Её очень быстро закрасили.

Доктор

Сан-Франциско. Картину даже закрыли плексигласом, но вандалы закрасили всё чёрной краской.

Шопинг

Лондон. Едкая шутка над покупательством.

Писающий гвардеец

Лондон. Тут мы видим яркую критику властей, которые требуют от населения слишком многого, а сами тем временем не очень следят за собой.

Девочка и мышь

Мышь/крыса тут символизирует свободное искусство. Возможно, даже самого Бэнкси. А девочка не понимает этого и в испуге запрыгнула на табуретку.

Никакой игры в мяч

Лондон ещё раз. Тут символизм весьма прост – протест против угнетения властей.

Крыса-папарацци

Париж. Тут крыса получалась просто огромной, в рост человека. При этом она шаловливо подмигивает.

Крыса на пробке от шампанского

Франция. Трудно понять смысл. Вероятно, сам Бэнкси любит игристые вина.

Крысиная пара

Париж. Пожилая семейная пара крыс любуется Эйфелевой башней.

Крыса с бантом Стив Джобс в образе сирийского мигранта

Кале, север Франции. Автор намекает на сирийские корни Стива Джобса и протестует против негатива в адрес мигрантов.