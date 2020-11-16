Важнейшие утерянные исторические артефакты

Когда-нибудь их, возможно, найдут.

Для историков и широкого круга обывателей эти предметы представляют немалый интерес. Когда-то они были потеряны, но шанс их отыскать всё ещё есть:

Гобелен из Байё

В середине 11 века французский герцог Нормандии Вильгельм завоевал Англию и стал королём. Решающее сражение развернулось у городка Гастингс. В честь той победы был изготовлен большущий гобелен, изображающий события той кампании. Сцены разворачивают в хронологическом порядке. Но последняя часть гобелена была утрачена. Есть только письменное описание – там были события, которые имели место после знаменитой битвы (вход Вильгельма в Лондон, коронация). Сохранившийся кусок сейчас экспонируется в специальном музее в Байё, а оставшуюся часть так и не нашли. Кто знает, возможно, она её ждёт своего часа.

Сокровища Чёрной бороды.

Легендарный пират Эдвард Тич немало преуспел в своём гадком ремесле. В 1718 году его корабль «Месть королевы Анны» сел на мель у побережья Северной Каролины. Команда ещё много дней жила на корабле и часто ездил на материк. Говорят, они прятали награбленное где-то под землёй. Но сокровища эти так никто никогда и не видел.

План атомной бомбардировки Хиросимы

Целый город был мгновенно стёрт с лица Земли. Любителей исторических документов сильно интересует план атаки – «Карта целевой зоны 90-30-748, районе Хиросимы, секция-2, XXI бомбардировочная команда». Сохранилось только несколько неполных копий, но оригинал бумаги куда-то исчез.

Корона Иоанна Безземельного

Далеко не самый популярный английский монарх в истории страны. В 1216 году он вёл тяжёлую войну против мятежных баронов. На востоке страны он вместе со свитой и обозом пересекал залив Уош. Обоз застрял в иле и песке, часть повозок спасти не удалось. В результате было утеряно много ресурсов и материальных ценностей, в том числе монаршая корона. Было много попыток, но никто так и не смог найти её или хотя бы что-то из того обоза.

Янтарная комната

Знаменитая комната представляла собой набор из нескольких стеновых панелей с узорами и панно из янтаря. Изготовили её в 1701 году в Пруссии для короля Фридриха I. Через несколько лет он подарил комнату Петру I. Два с половиной века удивительное произведение искусства было в России. В 1941 году немцы захватили её и переправили в Кёнигсберг, а «на обратном пути» куда-то спрятали или уничтожили. До сих пор неизвестно, где она.

Меч Хондхё Масамунэ

Этот меч выковал легендарный кузнец Горо Нюдо Масамунэ в конце 13 или начале 14 века. В какой-то момент один из его мечей стал символом власти сёгуна, и клинок стали передавать из поколения в поколение. Даже после падения сёгуната меч пользовался большим почётом и считался одной из главных реликвий страны.

В 1945 году во время американской оккупации местные власти обязали население сдать всё оружие, включая старинное. Меч был изъят, а потом он куда-то пропал.

«История Карденио» Уильяма Шекспира

Такой гений драматургии, как Шекспир, до сих пор пользуется огромнейшей популярностью во всех театрах мира. Исследователи выяснили, что не все его произведения сохранились. Некая пьеса «История Карденио» была утеряна. Подробностей нет почти никаких. Вероятно, она сюжетно как-то связана с «Доном Кихотом».

Первый в мире полнометражный фильм

Его сняли в Австралии. Название – «Подлинная история банды Келли». Сюжет – похождения разбойника и дерзкого грабителя. Некоторые австралийцы воспринимают его как некоего Робина Гуда. Сам фильм сняли в 1906 году. Длительность – 70 минут. К сожалению, сохранился только небольшой обрывок фильма – около 10 минут.

Череп пекинского человека

В 1927 недалеко от Пекина археологи-палеонтологи нашли фрагменты черепа раннего человека. Примечательны они были тем, что могут стал разгадкой загадки происхождения человека современного. В 1937 году не до конца изученный череп пропал при пересылке в США во время вторжения японской армии.

Саркофаг Менкаура

Менкаур – не слишком известный широкой публике фараон. Однако его персона чрезвычайно интересна историкам. В 1837 году гробницу исследовали археологи. Саркофаг с мумией был отправлен в Англию, но по пути, у берегов Испании, судно исчезло. Найти его так и не смогли.