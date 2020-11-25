Домашний алкоголь к новогоднему столу

Нет, мы не о самогоночке, тут речь пойдёт о более цивильных напитках.

Настойка на финиках

Прекрасный вариант для любителей сладенького. Берём 500 г фиников, половинку лимона, 2 бутона гвоздики и 1,5 литра водочки. Финики режем на крупные кусочки, удалив косточки. Складываем в банку, добавляет сок половинки лимона и гвоздику и заливаем водку. Плотно закрываем и настаиваем 2 недели. Раз в день аккуратно встряхиваем банку. Потом процеживаем через несколько слоёв марли. Далее ёмкость плотно закрываем (лучше использовать бутылку) и держим в тёмном прохладном месте ещё 10 дней. Отлично идёт с шоколадом и вообще с любым десертом.

Гранатовая настойка

Лёгкая кислинка и свежий аромат! Бодрит! Понадобится 1 гранат, 1 ст. ложка мёда, три ломтика лимона и литр водочки. Сначала чистим гранат и складываем зёрна в банку или бутылку. Добавляем туда лимон, мёд и маленький кусочек гранатой корочки. Далее заливаем водку и оставляем при комнатной температуре на 3 недели. Потом всё фильтруем и охлаждаем.

Мандариновая настойка

Мягкий, ароматный и легко пьющейся напиток. Берём 7 штук мандаринов, 3 бутончика гвоздики и литр коньяка. Чистим мандарины, делим на дольки, складываем в ёмкость, заливаем коньяком и добавляем гвоздику. Держим в тёмном месте 3 недели, каждый день слегка взбалтывая. Потом цедим и наслаждаемся. Хорошо идёт в прохладном, но не ледяном состоянии.

Миндальный ликёр

Из водочки не так сложно сделать изысканный ликёр. Понадобится совсем мало продуктов. Итак, в кастрюле смешиваем белый сахар (200 г), коричневый сахар (100 г) и стакан воды. Греем на среднем огне, пока кристаллы сахара полностью не исчезнут. Потом остужаем, добавляем 0,5 литра водки, ванилин (2 ч. ложки) и экстракт миндаля (2 ч. ложки). Храним с плотно закрытой крышкой не более месяца.

Лимонный ликёр с молоком

Некий домашний аналог «Лимончелло» – умеренно сладкий, с цитрусовыми нотками. Снимаем цедру с 8 лимонов, смешиваем с водкой (0,75 л) и закрываем герметичной крышкой. 5 дней храним в прохладе, раз в день встряхивая. Потом греем в кастрюле 1,85 л молока и 400 г сахара, пока последний не растворится, потом остужаем. Процеживаем водку и медленно вливаем её в сироп-молоко. Хранить в холодильнике.

Мандариновый ликёр

Чистим 5 штук мандаринов – мякоть съедаем, а с корочками придётся повозиться – отделяем белый слой от цедры. Смешиваем цедру с ромом (0,5 л) и храним в холодильнике 5 дней. Потом готовим сироп – 200 г сахара и стакан воды, на среднем огне вывариваем пока не останется 1/3 от изначального объёма, затем охлаждаем. Процеживаем ром и смешиваем с сиропом.

Настойка яблочная

Вкус лета! Чистим яблоки (1 кг) от сердцевин (кожуру оставляем), режем дольками и складываем в банку вместе с чайной ложкой сушёной мяты. Далее заливаем водкой (1 л) и оставляем на неделю в темноте при комнатной температуре. После этого готовим сироп из воды (0,5 л) и сахара (200 г) – до полного растворения кристалликов. Далее процеживаем водку и медленно смешиваем с тёпленьким сиропом – подавать сразу же! Охлаждать не рекомендуем.

Сливочный ликёр

Сливочно-кофейное чудо! Берём сливки (235 мл), кофе растворимый (1 ч ложка), шоколадный сироп (3 ст. ложки), ванилин (1 ч ложка) и сгущёнку (395 мл). Всё смешиваем и взбиваем миксером около минуты. Далее вливаем 0,4 л виски и взбиваем ещё 10 секунд. В плотно закрытой бутылочке настаиваем 2-3 дня.

Лимонная настойка

Быстрая в приготовлении, бодрящая и освежающая настойка. 4 лимона ошпариваем кипятком и снимаем цедру. Складываем её в банку, добавляем 100 г сахара и 1 литр водочки. Плотно закрываем крышкой и хорошо встряхиваем. Два дня настаиваем в тёмном месте при комнатной температуре, несколько раз в день встряхивая. Далее процеживаем и охлаждаем. Готово!

Хреновуха

Необычное сочетания для согревания в зимние холода. Один кусочек хрена чистим и трём на крупной тёрке (или режем мелкими-медкими ломтиками). Далее добавляем сок одного лимона, семена горчицы (1 ст ложка) и мёд (1 ч ложка) – перемешиваем. Сверху льём 0,5 водочки, плотно закрываем и несколько раз трясём. 4 дня настаиваем в тёплом тёмном месте. Потом хорошо процеживаем и храним в плотно закрытой бутылке.

Виноградная настойка

Ягодный аромат напомнит вам вино, но это вещь покрепче. 2 кг винограда моем и аккуратно снимает все ягоды. Складываем в ёмкость и добавляем 3 ст ложки сахара. Заливаем водочкой (2 л) и храним в тёмном тёплом месте 14 дней, встряхивая каждые 2-3 дня. Потом процеживаем и подаём к столу. Можно охладить.

Клюквенная настойка

Тут всё предельно просто, но результат нравится абсолютно всем! Мнём клюкву, заливаем водкой и храним пару недель в темноте. Можно добавить сахар.

Яблочная настойка с ванильным сахаром

Похоже на кальвадос. 1 кг яблок моем, чистим от семечек и кожуры, режем кубиками. Далее посыпаем ванильным сахаром – 1 ч ложка, заливаем водкой (0,5 л) и две недели держим в темноте. Потом процеживаем, выжимая из яблок всю жидкость. 100 г сахара смешиваем с 0,1 л воды и греем на огне, пока не растворится весь сахар. Смешиваем сироп и водку, закупориваем в бутылке с храним ещё несколько дней в темноте.

Тыквенный ликёр

Тыкву измельчаем в блендере (500 г). Предварительно счищаем кожицу и печём в духовке 20 минут 20. 2 стакана сахара засыпаем в воду (0,5 л) и варим на среднем огне, как только растворится весь, добавляем тыквенное пюре, 1 стручок ванили и 3 палочки корицы. Уменьшаем огонь и варим 30 минут. Далее цедим всё несколько раз, смешиваем с ромом (0,5 л) и остужаем.