Умер Диего Армандо Марадона

Великий футболист ушёл от нас в возрасте 60 лет.

Все знают его. Даже те, кто футбол даже не смотрел ни разу. Когда-то он творил с мячом настоящие чудеса, однако в последние годы здорово расстраивал своих почитателей.

Образ жизни легенды был тесно связан с наркотиками и алкоголем. Великий аргентинец злоупотреблял и тем и другим. Точнее, с кокаином он несколько лет всё-таки завязал, но отказаться от выпивки не мог никак. В последний месяц жизни его состояние стало стремительно ухудшаться. 30 октября он здорово покутил на своём юбилее. Через несколько дней его доставили в больницу и диагностировали субдуральную гематому – это когда под черепом скапливается кровь и начинает давить на мозг. Если вовремя оказаться помощь, то всё заканчивается обычно благополучно. Причиной может быть что угодно, но в случае с Богом футбола она до слёз проста – алкоголь.

Ненадолго вернёмся к юбилею. Как Диего отмечает дни рождения, всем известно: бухло рекой, громкая музыка, кое-какие лёгкие наркотики. Но организм не молодеет. То, что относительно легко проходило в 40 или 50 лет, в 60 уже может стоить жизни.

Добавим, что Марадона также принимать сильные транвилизаторы от возбуждённости и тревоги – анксиолитики. Смешивать их с алкоголем нельзя, а он, разумеется, плевать хотел на эти предостережения. Под действием того и другого он был страшен. Вот, например, его интервью аргентинскому телевидению в конце сентября (даже испаноязычные люди с большим трудом понимают его бормотание – как после инсульта):

Итак, после удаления гематомы он вернулся к работе в структуре аргентинского клуба «Химнасия». Он был бодр и свеж, активно интересовался составом на ближайшую игру, созванивался с футболистами по видеосвязи, вовсю раздавал указания. Но утром 25 ноября ему стало резко плохо. Быстро приехавшие медики откачать короля уже не смогли.