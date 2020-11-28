7 стран мира, которые попали в географическую ловушку

География накладывает отпечаток на историю страны и современный облик.

Иногда географическое положение страны настолько неблагоприятное, что впору списывать на него некоторые свои социально-экономические неудачи. Вот страны, география которых и сегодня сильно тормозит развитие.

Россия

Самая большая страна в мире всегда испытывала ощутимые трудности ввиду огромной территории. Развивать торговлю в таких условиях невероятно сложно даже сейчас, что уж говорить о более давних временах. Долгое время в России было катастрофически мало портов, приходных для торговли. Петербург четверть года был скован льдом, к тому же путь к нему лежал через не всегда дружественные воды Швеции, Дании, Польши. Архангельск – ещё более дальняя и холодная точка. Владивосток отошёл к России только в 19 веке и к тому же был закрыт Японией. На юге (Таганрог, Азов, порты Крыма и южной Украины) всё было запечатано Турцией, которые при желании не пропускала торговые корабли. К тому же немалых трудов стоило хоть как-то связать части огромной страны дорогами – проблема есть до сих пор, кстати.

Австралия

Неплохая страна, богатая и благополучная. Но это вовсе не значит, что у неё не может быть проблем. Её география примечательна тем, что пригодные для более-менее комфортной жизни климат тут только «по краям». Большую часть континента покрывают пустыни и ещё немного – тропические леса. Экономически это создаёт массу логистических трудностей.

Индонезия

Островное государство Юго-Восточной Азии имеет в своём составе более 18 тысяч островов. Это испокон веков создавало трудности для единения нации и эффективного экономического взаимодействия. К тому же природа нередко кошмарит эту страну вулканами, цунами и тайфунами.

Пакистан

Проблема этой страны в том, что почти вся территория находится в гористой местности. Сами понимаете – развивать экономику в таких условиях куда сложнее, чем на равнине. Есть ещё один фактор – практически все крупные города страны расположены не так далеко от границы, а значит в случае военного вторжения Индии (что вполне вероятно) крупные территории могут быть захвачены очень быстро. При этом та небольшая часть территории, где ландшафт более-менее равнинный, приходится как раз на границу с агрессивным соседом.

Нидерланды

Развитая, жирненькая страна с высоченным уровнем жизни. Но её проблема в том, что её пожирает море. Повышение уровня мирового океана просто отбирает в государства территорию. Голландцы вовсю ведут войну – строят барьеры, дамбы, делают искусственные насыпи, укрепляют береговую линию.

Япония

Тут тоже немало проблем. Во-первых, стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, цунами регулярно колбасят япошек. Во-вторых, островной характер территории – даже высокие технология спасают далеко не всегда. В-третьих, страна перенаселена – новых территорий просто нет, пространство для жизни стремительно сокращается.

Чили

Просто посмотрите на карту – узкая, длинная полоса вдоль западного берега Южной Америки. Вытянутый силуэт страны порождает кучу проблем транспортного характера. К тому же немалая часть территории приходится на горы Анды. Плюс тут ещё и пустыня Атакама отбирает у экономики большой кусок территории.