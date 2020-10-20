Сумасшедшие профессоры – больные на голову гении

Самые чокнутые учёные в истории.

Как говорится, нет гения без доли безумия. Мы собрали для вас самых отбитый и поехавших профессоров.

Джован№и Альдини

Этот итальянец жил в конце 18 века. Он увлекался электричеством и всевозможными опытами с ним. Ездил по Европе и шокировал простых людей всевозможными трюками. Суть большинства из них заключалась в следующем – брал отрубленную голову, допустим, какого-нибудь преступника и подключал электричество, от которого мышцы сокращались и головы начинали гримасничать, шевелить губами, веками, хрипеть… То же он делать и с другими частями тел животных и людей.

Пифагор

Знаменитый грек был гением математики. Но была у него одна странность – он не любил бобы. Не ел их и своим ученикам советовал делать то же самое. Из каких побуждений он не пояснял. Легенда гласит, что погиб он именно поэтому – на него напали грабители. Он мог легко спастись, спрятавшись в зарослях бобов, но не сделал этого…

Исаак Ньютон

Светило науки и гений физики обладал целым рядом странностей. Он очень любил опыты с оптикой. Один из таких заключался в том, что деревянной палочкой давил себе на глазное яблоко. Давил подолгу. Появлялись круги перед глазами и радуга, а потом даже галлюцинации, которые Исаак обожал.

Тихо Браге

Это датский астроном 16 века. Многое сделал для науки о звёздах. На досуге любил крепко выпить и подраться. Однажды в юности он поссорился с дальним родственником. Назначили дуэль на саблях. Тихо проиграл и потерял нос. Но остался жив. Позже он сделал себе металлический нос, из меди. И приклеивал его на место потерянного. Немного странно это выглядело, но в любом случае это лучше, чем ничего.

Иоганн Конрад Диппель Франценштейнский

Отчасти это прототип Виктора Франкенштейна, создателя искусственного человека в знаменитом романе Мэри Шелли. Он очень увлекался анатомией – много препарировал трупы людей и животных. Также старался из частей тел сделать эликсир бессмертия. Увы, не получилось. В попытках его создать он смешивать кровь, человеческий жир и перетёртые в муку кости.

Гарри Фредерик Харлоу

В 20 веке тоже хватало поехавших. Вот один из них. Этот американец прославился тем, что устраивал бесчеловечные, жестокие эксперименты над обезьянами. Так он, например, пытался с научной точки зрения ответить на вопрос «что такое любовь?». Изучал самок макак и их детёнышей – пытал, стращал, мучил физически и морально. Для этого и для других проектов он сконструировал несколько аппаратов. Например, «колодец отчаяния». Это закрытый светонепроницаемый сосуд. Туда сажали бедную обезьяну и немного кормили, чтобы не умерла. Через несколько месяц выпускали и смотрели как развивает психоз.

Сергей Брюхоненко

Этот русский врач начала 20 века был очень талантлив. В 1926 году он создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения. С этим аппаратом он проводил ужасные опыты. Например, подключал к нему голову недавно умершей собаки. Голова реагировала на звуки, пыталась кусаться и даже есть – съеденного лакомство тут же вываливалось на пол через срез горла. Говорят, что он наблюдал за такими вещами с какой-то мистической улыбкой. Доктор посмертно был удостоен Ленинской премии.