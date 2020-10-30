8 реальных личностей, которые появлялись на страницах комиксов

Иногда вымышленные герои взаимодействовали с реальными знаменитостями.

DC и Marvel в 20 веке выпустили тысячи комиксов. Некоторые супергерои прижились, о других забыли. Но вот что интересно – эпизодически в комиксах мелькали и продолжают появляться настоящие люди, исторические личности и звёзды шоу-бизнеса. Вот наша подборка на эту тему:

Иосиф Сталин

Линейка комиксов «Супермен: Красный сын» просто не могла обойтись без усатого ублюдка по понятным причинам. Корабль криптонцев упал на территории СССР, и вся история теперь разворачивается по эту сторону занавеса.

Владимир Путин

Комиксы из серии «Часы Судного дня». Володька Путин на Красной площади (а где же ещё?) некоторое время беседует с Суперменом. Но их прерывают суперзлодеи.

Вера Брежнева

Серия комиксов о Чёрной вдове. Вере Брежнева тут появляется в коротком эпизоде – в кино это называется камео.

Николай Басков

В этой же серии есть и популярный в России певец.

Эминем

Известный американский репер одно время всерьёз претендовал на то, чтобы стать злодеем во вселенной Marvel, соратником Карателя. Но от идеи всё-таки отказались.

Мухаммед Али

Великий боксёр однажды победил самого Супермена, когда у того на время исчезли суперсилы.

Джон Кеннеди

Давний знакомый Супермена. Не раз появлялся на страницах комиксов.

Барак Обама

Этот презик тоже засветился в комиксах. Однажды его спас Человек-паук.