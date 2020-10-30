8 реальных личностей, которые появлялись на страницах комиксов

Иногда вымышленные герои взаимодействовали с реальными знаменитостями.
DC и Marvel в 20 веке выпустили тысячи комиксов. Некоторые супергерои прижились, о других забыли. Но вот что интересно – эпизодически в комиксах мелькали и продолжают появляться настоящие люди, исторические личности и звёзды шоу-бизнеса. Вот наша подборка на эту тему:
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Иосиф Сталин
Линейка комиксов «Супермен: Красный сын» просто не могла обойтись без усатого ублюдка по понятным причинам. Корабль криптонцев упал на территории СССР, и вся история теперь разворачивается по эту сторону занавеса.
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Владимир Путин
Комиксы из серии «Часы Судного дня». Володька Путин на Красной площади (а где же ещё?) некоторое время беседует с Суперменом. Но их прерывают суперзлодеи.
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Вера Брежнева
Серия комиксов о Чёрной вдове. Вере Брежнева тут появляется в коротком эпизоде – в кино это называется камео.
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Николай Басков
В этой же серии есть и популярный в России певец.
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Эминем
Известный американский репер одно время всерьёз претендовал на то, чтобы стать злодеем во вселенной Marvel, соратником Карателя. Но от идеи всё-таки отказались.
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Мухаммед Али
Великий боксёр однажды победил самого Супермена, когда у того на время исчезли суперсилы.
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Джон Кеннеди
Давний знакомый Супермена. Не раз появлялся на страницах комиксов.
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Барак Обама
Этот презик тоже засветился в комиксах. Однажды его спас Человек-паук.
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