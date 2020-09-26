Самые странные изобретения 19 века

В викторианскую эпоху был настоящий бум различных изобретений. Всех масштабов и сфер. От мелких до грандиозных.

Мы собрали самые странные и малоизвестные:

Ползающая кукла

Деревянная куколка с колёсиками и заводным механизмом 1871 года. Работало всё нормально, но со стороны выглядело жутко – нечто ползущее с неподвижным детским лицом, плюс жужжаще-скрипящий звук…

Одноколёсный велосипед

В 1885 году уже был действующий прототип некоего транспортного средства с одним большим колесом. Водитель должен был крутить педали и держать равновесие. Был и встроенный зонт для защиты от дождя.

Летательный аппарат

В 1889 Рюбен Сполдинг соединил воздушный шар и крылья. Получился летательный аппарат. Предполагалось, что пилот будет активно работать руками-крыльями, чтобы корректировать направление полёта.

Устройство для похороненных заживо

В те времена медики с большим трудом отличали мертвецов от впавших в летаргический сон. С помощью этого девайса человек мог, проснувшись в гробу, открыть клапан для притока воздуха и позвать на помощь.

Пожарная верёвка

Изобретение весьма простое, но эффективное. Пожарная эвакуация проходила по верёвке с сиденьем с помощью карабинов, вроде тех, что у альпинистов. В этом списке оно только из-за того, что тогда было крайне мало действительно высоких домов.

Вилка для банок

Классная штука для тех, кому нелегко достать солёный огурчик со дна банки. У этой вилки есть пружинный механизм «хватающего» типа.

Пробковый спасательный жилет

Хорошее изобретение, но с минусами. Во-первых, он был слишком дорогим, и не каждый судовладелец мог купить большую партию таких жилетов. Во-вторых, он был слишком громоздким – тяжело найти место на корабле для нескольких сотен таких устройств. В-третьих, надевать его было слишком долго (у него были рукава и штанины), что в панике тонущего корабля было весьма неудобно. Много позже люди додумались делать обычные жилеты, по типу безрукавок.