6 экспериментальных город из разных уголков мира

Учёные разных стран по разным причинам строят города будущего уже сейчас. В основном, всё завязано на экологии. Вот шесть городов, где очень хотелось бы побывать, заглянуть в будущее!

Сонгдо (Южная Корея)

Строить его начали в 2002 году. Для города сначала построили остров. Теперь это почти полностью самостоятельный город, пригород Инчхона. Инфраструктура и продуманность транспортный сетей поражает – всё настолько удобно устроено, что в любую точку города можно попасть на велосипеде за 15 минут!

Окончить финансирование хотели к 2016 году, но финансовый кризис нарушил планы. Теперь строить собираются до 2025-го. Предполагаемое население – 300 тысяч. На сегодняшний день тут уже живёт около 80 тысяч человек. Сейчас тут есть гольф-клуб, несколько стадионов, центральный парк, выставочный комплекс, много магазинов. Жилые дома располагаются совсем близко от офисных зданий, а магазины занимают первые этажи там и там. Сделано это для того, чтобы люди не тратили полжизни на дорогу с работы домой.

В планах – автоматизированная уборка квартир, улиц и практических всех помещений. Разумеется, с мусором будут обращаться по последнему слову экологической науки – сортировка, переработка. Также улицы города уже сейчас утопают в зелени – обильные насаждения растений призваны обеспечить свежий воздух.

Иннополис (Россия)

Недалеко от Казани в 2010 году начали строить современный наукоград. Уже в 2012 официально зарегистрировали новый населённый пункт. Сердцевина города – корпуса университета. Далее возвели несколько жилых домов и технопарк. Сейчас тут живёт около 4 тысяч человек – практически все заняты в IT-сфере.

Аркозанти (США)

Год начала строительства – 1970. Город решили построить как наглядное доказательство того, что можно гармонично соединить экологию и градостроительство. Главный упор сделан на раздельный сбор и переработку мусора, ответственно потребление ресурсов, максимальное использование экологичных технологий.

Сейчас тут живёт совсем небольшая коммуна – около 100 человек.

Стенлесе Юг (Дания)

Городишко расположен недалеко от датской столицы. Начали строить его в 2004 году. Абсолютно все жилые дома тут соответствуют последним стандартам энергопотребления. Люди живут в коттеджах. Численность на селения – около 15 тысяч. Обязательное условия для постройки нового дома тут – индекс экономии энергии не менее 35%. Всё это достигается несколькими частями – сбор дождевой воды, эффективная теплоизоляция, рекуператоры, солнечная и ветровая энергия.

Ауровиль (Индия)

В Индии ещё в 1968 году ЮНЕСКО основал город будущего. Помимо экологии тут особый упор делают на межнациональные и межрелигиозные отношения. На сегодняшний день тут живут 3,2 тысячи человек, принадлежащих к 59 этносам со всего мира.

Масдар (ОАЭ)

Цель – отточить экологичные технологии и доказать, что это вообще возможно, жить на возобновляемых источниках энергии, вести полный цикл переработки отходов и держать выбросы углекислого газа на минимальном уровне. Пока тут живёт около 300 человек, все студенты и преподаватели местного университета.

При проектировании в первую очередь думали о шаговой доступности, чтобы жители могли добираться в разные места на велосипедах или вообще пешком.