13 легендарных фото из мира спорта

Спорт динамичен. Он увлекателен, он интересен. А ещё он очень даже политичен кто бы что ни говорил. В общем спорт – это сама жизнь. И сегодня мы выбрали для вас 13 легендарных кадров. Их все видели.

Гран-при Французского автоклуба.

Один из первых сугубо спортивных кадров в мире. Его сделал Жан-Анри Лартиг в 1913 году. Гонка проходила на автотреке недалеко от Амьена. Тут мы видим, как ещё слишком медленный затвор фотокамеры искажает картинку – эффект овальных колёс, например. Но так даже по-своему лучше. На снимке пилот по имени Рене Кроке. В той гонке он финишировал на 10 месте.

Велокурильщики

Да, спортсмены когда-то вполне себе нормально употребляли табак. Автор неизвестен, точной даты тоже нет (примерно 1920-е). На переднем плане удалось опознать велогонщиков по имени Вервеке и Гелдхол. Фото сделано на веломногодневке «Тур де Франс».

Али

Легендарный Мохаммед Али только что нокаутировал Сони Листона, 1965 год. Фотограф Нил Лейфер вошёл в историю спорта этим кадром. Тут Али кричит уже ничего не слышащему сопернику – «вставай и борись!».

Али-2

Год спустя Али выдал ещё один яркий нокаут. Кливленд Уильямс был уложен в третьем раунде, а это фото получилось очень эффектным.

BLM 60-х

1968 год, Олимпиада в Мехико. Два американских спринтера (Томми Смит и Джон Карлос), завоевали золото и бронзу. Во время церемонии награждения они вскинули руки в жесте, означающем «вся власть чёрным». Всех троих (белый парень на фото руку не поднимал, но высказал согласие с борьбой чёрных за свои права) осудили спортивные власти за смешение политики и спорта.

Пеле и Бобби Мур

1970 год, сборные Бразилии и Англии только что закончили матч. Победили бразильцы, а два лидера команд обмениваются футболками.

Мюнхен-72….

На Олимпиаде 72 года в Мюнхене исламские террористы совершили нападение на израильских спортсменов. Погибли люди. Этот кадр облетел весь мир. События тех дни разделили мир спорта на «до» и «после».

Марадона против шестерых

Чемпионат мира по футболу 1982 года. Легендарный аргентинец Диего Марадона. Против него шесть игроков сборной Бельгии. На самом деле игровая ситуация была совсем другой – бельгийцы составляли стенку и только-только вступают в игру после того, как аргентинцы разыграли штрафной. Но выглядит очень символично. Тот матч, кстати, выиграла именно Бельгия.

Марадона-2

Эту историю знают все. Чемпионат мира, ¼ финала. Англия против Аргентины. Диего Марадона настолько был крут, что забивал даже рукой. Вот тут как раз запечатлён тот самый момент – все его помнят. После игры он сказал, что это была «рука бога».

Майкл

В мире спорта есть только один легендарный Майкл. Джордан. Его воздушество рвал NBA в 80-х и 90-х. На фото запечатлён момент во время соревнований по броскам. Майкл Джордан тогда победил Доминика Уилкинса, а этот конкретный бросок стал решающий. Джордан совершил невероятно дальний прыжок – примерно от линии штрафных.

Ф-1 в огне

1994 год. Гонки Формула-1. Во время пит-стопа нидерландского гонщика Йоса Ферстаппена произошло возгорание топлива. Сразу скажем, что пилот отделался лёгким ожогом лица и уже в следующем гран-при гонялся, как и прежде. Но со стороны выглядело страшно.

Тайсон

Второй бой Тайсон-Холифилд. Знаменитый укус за ухо. Позже боксёры помирились и теперь очень даже дружат.

Зидан

Самое свежее фото из списка. 2006 год, финала чемпионата мира по футболу. Легендарный француз Зинедин Зидан бьёт головой итальянца Марко Матерацци.