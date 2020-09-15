12 самых укоренившихся заблуждений о динозаврах

Итак, ликбез по биологии.

Всем известные фильмы о динозаврах внедрили нам в голову некоторые заблуждения о доисторических ящерах. И сегодня давайте попробуем их развеять.

Все динозавры были покрыты зелёной чешуёй

Изначально учёные 19 века считали, что у динозавров много общего с современными рептилиями. Само слово «динозавр» по-гречески означает «грозная ящерица». Но на самом деле биологически у них куда больше общего с птицами – это их предки. Последние исследования доказывают, что внешне они куда чаще были покрыты перьями, а не зелёной чешуёй. Даже у тираннозавра было немного перьев на спине.

Что касается цвета, то тут судить намного сложнее. О некоторых мы уже точно знаем, что они не были зелёными. Небольшой динозаврик анчиорнис имел гребень из красный перьев, анкилозавр имел кожу тёмно-ржаво-рыжего цвета.

Дилофозавра плевались ядом

Помните этих небольших товарищей из «Парка Юрского периода»? Эпизод с ядовитым плевком – это вымысел сценаристов. Во-первых, у него не было такого вот капюшона. Во-вторых, он не мог плеваться ядом. В-третьих, с очень большой долей вероятности можно сказать, что он вообще не мог вырабатывать какой-то яд. В-четвёртых, в фильме они были совсем мелкими. В действительно его рост был более трёх метров, а вес – 400 кг. Ему и не нужен яд, чтобы закусить двуногим дураком.

У больших динозавров было два мозга

Этот миф впервые появился, когда нашли более-менее целый скелет стегозавра. Почему-то считалось, что ему нужен второй мозг в области таза, чтобы контролировать заднюю часть тела. На деле же учёные давно выяснили, что та полость в тазу не для второго мозга, а для гликогенового тела. Подобная штука есть у многих современных птиц, она содержит запас «топлива» для нервной системы.

Тираннозавр был падальщиком

Это предположение выдвинули в 1993 году. Доводы простые – никчёмные передние конечности и большие носовые пазухи – мол, для того, чтобы учуять падаль на расстоянии. Но это всего лишь теория, которая к тому же не нашла отклика в научной среде. Скорее всего это самый настоящий, заправский хищник. Самая передовая версия – тираннозавр был доминирующим хищником в то время. Иногда мог поесть и дохлятинки, но тем не менее.

От тираннозавра нельзя убежать

Детальное исследование костей показало, что тираннозавры скорее всего вообще передвигались только шагом, а бегать не могли. Примерная максимальная скорость 18 км/ч. Пешком убежать вряд ли получится, но на машине – вполне.

Велоцирапторы были голыми, большими и агрессивными

Эти милахи в фильме преподнесены не совсем правильно. В действительности их рост не превышал 70 см, вес – не более 20 кг. Плюс они были почти полностью покрыты перьями.

Спинозавр мог навалять люлей тираннозавру

В кино этот эпизод выглядит не слишком правдоподобно. Чтобы самому тираннозавру свернул шею какой-то долговязый носатик с гребнем на спине? Пфффф. Итак, для начала, они вообще из разных эпох и даже с разных континентов: тираннозавр – это американец, который жил 65 млн лет назад. А спинозавр – африканец, и он жил 100 млн лет назад. Но даже если бы вдруг… то всё равно это невероятно, ведь у спинозавра были совсем небольшие зубы, которые не подходили для охоты и боя, да ещё с таким крупными противником. Он питался рыбой и проглатывал добычу целиком.

Передние лапы Т-рекса не годились вообще ни на что

Ну, не совсем так. Они были рабочими, ими он мог хватать жертву во время боя, помогать себе встать из положения лёжа и даже удерживать самку при сексе. Учёные выяснили, что одной лапой он мог поднять вес в 200 кг.

Птерозавры, плеозавры и мозазавры относятся к динозаврам

Нет, все они были современниками динозавров, но биологически к ним не относились. Птерозавры – это летающие хищники: птеродактиль, птеранодоны, кетцалькоатли, хацегоптериксы. Плеозавры – это водоплавающие предки лох-несского чудища, а мозазавры и прочие – это нечто типа современного варана, а биологически это другой отряд.

Все динозавры вымерли моментально после падения метеорита

Нет, они сражались. Пытались приспособиться к изменившимся условиям. В целом на это ушло 200 тысяч лет. Из-за похолодания существенно сократилась растительность, далее вымерли травоядные, а потом и хищники.

Динозавры исчезли окончательно

А вот и нет! На самом деле вымерли только «нептичьи динозавры». Остальные же всё-таки приспособились и стали птицами!

Когда-нибудь люди смогут клонировать динозавров

В реальность невозможно, как в фильме, извлечь ДНК из брюшка застывшего в янтаре комара. Цепочка ДНК – очень и очень хрупкая штука. И пока невозможно составить её полностью из огромного множества фрагментов. Можно с уверенностью сказать, что клонировать динозавров мы не сможем никогда.