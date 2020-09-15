Стыдно работать – самые непрестижные профессии в СССР

С тех пор изменилось не так уж много.
В Советском союзе был культ труда. Работать должен был каждый, хоть кем-то. Если не работаешь слишком долго, то можно было и в тюрячку угодить. Но есть такие профессии, которых, честно говоря, стыдились. Мы собрали шестёрку именно таких:
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Дворник
Престижу мало. Так было тогда, так и сейчас. Сами понимаете, кто будет работать дворником – либо полный лентяй, либо тот, кто ничего не умеет – руки из жопы и пустая голова. Если студент подрабатывает дворником, то это ещё куда ни шло. А вот если взрослый дядя метёт улицы, то примером для ребятишек ему не стать.
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Продавец в магазине
Работать продавцом до сих пор многие стыдятся, брезгуют и боятся. Особенно мужчины. Женщина – это ещё ладно. Но мужику стоять за прилавком… БРРРРРРРР! И это несмотря на то, что в пору всеобщего дефицита продавец мог из своей должности извлекать кое-какие выгоды.
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Учитель в школе
У нас до сих пор 95% учителей – женщины. Так сложилось в основном из-за того, что зарплаты у педагогов были (и есть) не слишком. Потому мужику не к лицу было трепать себе нервы с чужими тупыми детьми, когда можно было заработать куда больше практически на любой должности.
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Воспитатель в детском саду
Герой Леонова из бессмертного фильма «Джентльмены удачи» был одним таким на тысячу. В детских садах работали почти всегда женщины. Мужики профессию воспитателя воспринимали исключительно как женскую.,
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Парикмахер
Тут всё просто. Красоту наводят женщины. Потому парикмахером должна быть именно женщина. Мужчин, которые делали стрижки, было катастрофически мало. Это считалось чем-то… неподходящим для мужика – *шутки про гомосеков*.
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Сфера общепита
В столовых и ресторанах тоже работали в основном дамы. Причём на всех должностях – официант, повар, администратор, уборщик. Мужики шли в эту сферу крайне неохотно.
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