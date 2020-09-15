Стыдно работать – самые непрестижные профессии в СССР

С тех пор изменилось не так уж много.

В Советском союзе был культ труда. Работать должен был каждый, хоть кем-то. Если не работаешь слишком долго, то можно было и в тюрячку угодить. Но есть такие профессии, которых, честно говоря, стыдились. Мы собрали шестёрку именно таких:

Дворник

Престижу мало. Так было тогда, так и сейчас. Сами понимаете, кто будет работать дворником – либо полный лентяй, либо тот, кто ничего не умеет – руки из жопы и пустая голова. Если студент подрабатывает дворником, то это ещё куда ни шло. А вот если взрослый дядя метёт улицы, то примером для ребятишек ему не стать.

Продавец в магазине

Работать продавцом до сих пор многие стыдятся, брезгуют и боятся. Особенно мужчины. Женщина – это ещё ладно. Но мужику стоять за прилавком… БРРРРРРРР! И это несмотря на то, что в пору всеобщего дефицита продавец мог из своей должности извлекать кое-какие выгоды.

Учитель в школе

У нас до сих пор 95% учителей – женщины. Так сложилось в основном из-за того, что зарплаты у педагогов были (и есть) не слишком. Потому мужику не к лицу было трепать себе нервы с чужими тупыми детьми, когда можно было заработать куда больше практически на любой должности.

Воспитатель в детском саду

Герой Леонова из бессмертного фильма «Джентльмены удачи» был одним таким на тысячу. В детских садах работали почти всегда женщины. Мужики профессию воспитателя воспринимали исключительно как женскую.,

Парикмахер

Тут всё просто. Красоту наводят женщины. Потому парикмахером должна быть именно женщина. Мужчин, которые делали стрижки, было катастрофически мало. Это считалось чем-то… неподходящим для мужика – *шутки про гомосеков*.

Сфера общепита

В столовых и ресторанах тоже работали в основном дамы. Причём на всех должностях – официант, повар, администратор, уборщик. Мужики шли в эту сферу крайне неохотно.