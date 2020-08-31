Самые влиятельные люди мира, которые не лезут в политику – ТОП-6

Логично предположить, что люди, имеющие наибольшее влияние в мире имеют прямое отношение к политике и власти.

Главы крупных государств или международных организаций, вполне логично, обладают какой-то властью, иногда очень сильной. Но есть и такие, кто умудрился добиться подобного без политики, исключительно благодаря научно-техническому прогрессу, экономическим и/или культурным рычагам.

Вот самые влиятельные НЕполитики мира:

Джефф Безос

Основатель Amazon’а. В 1994 году он начал продавать через интернет книги. Шло время, доля интернет-торговли росла, ассортимент расширялся. В 2018 году Джефф Безос официально стал самым богатым человеком в мире. Заработанные деньги он успешно инвестировал во многие сферы. Сегодня у него не только торговая площадка Amazon, но и целая сеть компаний в самых разных областях.

Билл Гейтс

Это имя известно каждому. Билла можно назвать человеком, который познакомил нас с компьютерами. Даже сейчас доля продукции Microsoft составляет более половины всего оборота на рынке «железа» и «софта». Гейтс был самым богатым человеком в мире в 2009-2016 годах.

Заработанные миллиарды он активно тратил на благотворительность в социальной сфере по всему миру.

Джордж Клуни

Это всего лишь актёр. Возможно, талантливый и по-своему харизматичный. Но это актёр (и режиссёр). Тем не менее, он имеет огромный вес в американском обществе. Помимо кино он широко занимается благотворительностью во всех уголках мира в области лечения тяжелобольных детей. Ещё он активно участвовал в урегулировании вооружённого конфликта в Дарфуре, успешно участвовал, т.е. можно сказать, что он лично спас тысячи жизней. В политику пока не лезет.

Малала Юсуфзай

Эта юная девушка ведёт бьюти-блог и стримы на «Твиче». Но знаменита она не этим. Малала – активистка за права женщин. При этом она живёт не в рафинированной Швеции или Канаде, а в Пакистане. Согласитесь, делать такое в патриархальном исламском обществе в разы сложнее, чем в жирненькой европейской стране. Среди направлений её борьбы – требование хотя бы начального образования для девочек (этого нет в её стране). Пережила нападение радикально настроенных консерваторов, но страх смерти не пугает подростка – вся борьба ещё впереди.

Илон Маск

Имя, наверное, скоро станет нарицательным. Настоящий человек эпохи и символ научно-технического прогресса последнего десятилетия. Он успешно работает в нескольких областях, хотя главной остаётся покорение космоса. При этом Маск многие свои изобретения предоставляет в общее пользование, т.е. не требует патентные платежи или что-то такое – мол, прогресс превыше денег.

Стивен Прюитт

Этот скромный мужчина из США совершенно безвозмездно работает на википедию. Он уже написал 35 тысяч качественных статей и сделал 3,5 миллион правок. Не секрет, что википедия уже давно опережает по популярности и охвату все известные энциклопедии, а значит Стивен собственноручно помогает людям в самообразовании.

P. S.

Тут мог бы быть и президент США Дональд Трамп. Но он всё же “полез во власть”.