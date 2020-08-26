Самые смешные и страшные газетные опечатки времён товарища Сралина

Можно посмеяться, а можно посочувствовать тем наборщикам и редакторам, которые в этих случаях отправлялись на Колыму.

По понятным причинам неблагозвучные опечатки жестоко карались усатым кровопийцей и его лизоблюдами. Человеческая жизнь для этих мудаков ничего не значила. Мы собрали для вас самые яркие опечатки. За некоторыми из них скроются расстрельные приговоры.

Крысная армия

В повести «Софья Петровна» (Лидия Чуковская) описывается судьба руководителя машинописного бюро, который допустил роковую для него опечатку – вместо «Красная Армия», из его ведомства вышла «Крысная армия». Сразу же стервятники из НКВД возбудили дело, арестовали бедолагу и определили, куда следует. Обошлось без высшей меры. История описана в художественном произведении, но было несколько и реальных случаев.

Куроводы

Захолустная газетёнка «Челябинский рабочий», 1936 год – «успехи коммунистической партии, достигнутые под куроводством Ленина-Сталина». История умалчивает, было ли что-то редактору или нет. Но тут пострадала скорее честь самих работяг, нежели их ублюдка-вождя.

Избиватель

Ещё более пафосное название – «Колхозный путь», 1938 год. Тут за короткий срок даже две прикольные описки – сначала «Алимент Ворошилов» (говорят, что партийный деятель отреагировал без особой злобы, улыбкой), а потом была подпись к фото «Сталин у избивательной урны».

Сральские горы

Есть на Урале такой городок Каменск-Уральский. И вот в газете «Свердловский рабочий» в 1939 году однажды написали «Коллектив партийных работников города Каменск-Сральский».

Вождь-сеятель

Спортивные журналисты всегда были чуть менее зажаты рамками цензуры. Вот тут, в газете «Спартак» журналиста потянуло на лирику, но не вышло – «над стадионом сеял мелкий тоскливый вождь». Говорят, что журналист и редактор отделались лёгким испугом и полными штанами. У мелкого тоскливого вождя в тот день было хорошее настроение.

Ай да партийные органы

Газета «Коммунист», 1943 год – «партийные органы покакали…». Показывать было, видимо, нечего, ну, они и вышли из положения как могли.

Гад ещё какой

Та же газета, тот же год. Очень опасно – «город Сталингад».

Чем-чем он там командует?

Газеты «Правда Востока», 1944 год. Товарища Кобу тут гордо именовали «верховным гавнокомандующим». Звучит неплохо.

Ох уж эта Польша

Поляки, как известно, всю дорогу срут нам в кашу. Вот и в 1938 году в «Известиях» (в одной из центральных газет на то время) редактор забыл одну букву. Получилось прикольно – «встреча Иосифа Сталина с польским ослом». Посол никак не отреагировал.

Великий и ужасный товарищ СРАЛИН

1944 год. В дагестанской газете «Советская Махачкала» напечатали это знаменитое слово – «Иосиф Сралин».

P.S.

За такое обычно редакторам грозила статья 58 УК РФСФСР «Контрреволюционная агитация и пропаганда». Наказание – от трёх лет лагерей до высшей меры – расстрела».