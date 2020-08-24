«Воспитанные волками» – новый крутейший сериал Ридли Скотта

На 4 сентября намечена премьера нового сериала.
Сюжет неплох – Земля давно погибла без следа. Но человеческий род ещё жив. И новые хозяева Вселенной, полуживые андройды запускают проект по восстановлению человечества. На отдалённой малопригодной, но всё же подходящей для жизни планете они выращивают небольшую популяцию людей.
Уже вышло два трейлера!
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