5 глав государств, закончивших карьеру за решёткой

Иногда в тюрьму попадают даже высшие лица страны.

При этом не будем брать Древний мир или Средневековье, нет. Такие примеры есть и в недавней истории.

Пак Кын Хе

Речь идёт в Корее. Южной. Тут вроде бы всё куда более благополучно, чем у «сестры», живущей по соседству. Но и тут бывают некрасивые истории. Президент Пак Кын Хе (женщина), как выяснилось потом, будучи президентом страны была под сильнейшим влиянием гадалок, шаманов, чокнутого бати и любовника. На этом фоне журналисты нашли коррупционные схемы и даже государственную измену. Всё кончилось импичментом и сроком в 25 лет. При этом в Корее Северной её заочно уже приговорили к расстрелу – говорят, за подготовку покушения на Ким Чен Ына.

Радован Караджич

Первый президент республики Сербской (не путать с Сербией). Это полусамостоятельное образование в составе Боснии и Герцеговины. В отношении боснийцев этот деятель развернул не слишком дружелюбные мероприятия. Позже он потерял власть и авторитет и был вынужден скрываться под чужим именем с 1996 по 2008 год жил инкогнито в Белграде. Его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Жив до сих пор.

Алмазбек Атамбаев

Президент Киргизии остался в памяти граждан, как прожжённый коррупционер. Он вовсю назначал на министерские посты водителей и охранников. Долгое время у него был иммунитет к уголовному преследованию, но в конце концов его всё-таки арестовали. Атамбаев отделался небольшим сроком, учитывая его заслуги – всего 11 лет.

Лула да Силва

Бывший презик Бразилии. У власти он сумел сделал много хорошего – его социальные преобразования снизили уровень нищеты на 67%, сильно замедлилась инфляция. Но были и минусы – коррупция, взяточничество, распил на госзакупках, почти официальные откаты, лоббирование интересов крупных ТНК. Начались массовые протесты, и власти были вынуждены начать следствие. Итог – 9,5 лет тюрьмы.

Альберто Фухимори

Это президент Перу в 1990-2000 годах. Он этнический японец. В начале 90-х он силой взял в руки абсолютную власть в стране, максимально расширив свои полномочия. Всякое инакомыслие и оппозиция – жёстко подавлялись. На посту пробыл два срока, а потом замутил референдум, позволяющий ему баллотироваться ещё раз. Далее начались волнения, и мистер презик сбежал на историческую родину, в Японию. Оттуда его пытались выудить новые власти Перу, но японцы не отдали своего. Фухимори прожил там до 2005, когда решил, что пора ещё раз баллотироваться на пост президента Перу. Приехал сначала в Чили и начал предвыборную компанию, но его арестовали и передали соседу. Итог – долгий суд (4 года длилось дело) и 25 лет тюрячки.