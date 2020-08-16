10 мощных причин завести кота

Котейки – лекарство от всех болезней.

Настроение просто взлетает до небес, когда после трудного дня дома вас встречает усато-полосатый товарищ. Мы собрали для вас 10 крепких причин завести наконец кота или кошку.

Сердце

Общение с пушистым благотворно сказывается на сердце, успокаивает нервы. У владельцев кошек по статистике (которая всё знает) более чем в два раза реже случаются сердечно-сосудистые заболевания.

Опорно-двигательная система

Дальше – больше. Учёные доказали, что кошачье мурчание происходит в частоте 20-140 Гц. А звуки в диапазоне 18-35 Гц (почти 100% попадание) улучшают эластичность связок, подвижность суставов, помогают быстрее заживлять микротравмы. Короче, котэ – настоящий прибор для физиотерапии. Просто гладьте его и чешите за ушком, чтобы он мурчал.

Привлекательность в глазах женщин

Психологи давно выяснили, что одинокий мужчина с домашним питомцем и подсознательно, и сознательно воспринимается дамами как более самостоятельный, ответственный и заботливый.

Навыки общения

Уже многие годы врачи используют животных (котов в основном) для лечения социальных отклонений детей-аутистов. Если у вас есть кот, то вам в три раза легче преодолеть стеснительность и замкнутость.

Нет инфекциям

Удивительно, но кошка в доме помогает укрепить иммунную систему у детей. Ваши спиногрызы будут меньше болеть, если вы заведёте котика.

Аллергия

Если у вас или ваших детей нет аллергии непосредственно на кошачью шерсть, то кот поможет противостоять другим аллергенам. Это связь известна науке уже давно.

Психика

Психоз вам не грозит, если у вас дома есть друг. Есть красноречивая статистика, хотя и без неё всё ясно.

Нет одиночеству

Даже если у вас нет друзей-людей, вам нечего бояться загреметь в дурку. Кот заставляет вас выполнять минимальный объём работы каждый день (кормёжка, уборка), и это помогает отвлечься от стрессов и депрессии.

Ум

Американцы выяснили, что в среднем интеллект владельцев кошек выше, чем интеллект владельцев собак. А «безживотные» люде вообще далеко позади. Заводите кота и умнейте не по дням, а по часам.

Здоровый сон

Спится куда лучше, если рядом растянулся тёпленький, мягкий комочек. Да ещё и мурчит! Эффект можно сравнить с мягким и безвредным успокоительным.