10 мощных причин завести кота

Котейки – лекарство от всех болезней.
Настроение просто взлетает до небес, когда после трудного дня дома вас встречает усато-полосатый товарищ. Мы собрали для вас 10 крепких причин завести наконец кота или кошку.
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Сердце
Общение с пушистым благотворно сказывается на сердце, успокаивает нервы. У владельцев кошек по статистике (которая всё знает) более чем в два раза реже случаются сердечно-сосудистые заболевания.
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Опорно-двигательная система
Дальше – больше. Учёные доказали, что кошачье мурчание происходит в частоте 20-140 Гц. А звуки в диапазоне 18-35 Гц (почти 100% попадание) улучшают эластичность связок, подвижность суставов, помогают быстрее заживлять микротравмы. Короче, котэ – настоящий прибор для физиотерапии. Просто гладьте его и чешите за ушком, чтобы он мурчал.
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Привлекательность в глазах женщин
Психологи давно выяснили, что одинокий мужчина с домашним питомцем и подсознательно, и сознательно воспринимается дамами как более самостоятельный, ответственный и заботливый.
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Навыки общения
Уже многие годы врачи используют животных (котов в основном) для лечения социальных отклонений детей-аутистов. Если у вас есть кот, то вам в три раза легче преодолеть стеснительность и замкнутость.
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Нет инфекциям
Удивительно, но кошка в доме помогает укрепить иммунную систему у детей. Ваши спиногрызы будут меньше болеть, если вы заведёте котика.
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Аллергия
Если у вас или ваших детей нет аллергии непосредственно на кошачью шерсть, то кот поможет противостоять другим аллергенам. Это связь известна науке уже давно.
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Психика
Психоз вам не грозит, если у вас дома есть друг. Есть красноречивая статистика, хотя и без неё всё ясно.
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Нет одиночеству
Даже если у вас нет друзей-людей, вам нечего бояться загреметь в дурку. Кот заставляет вас выполнять минимальный объём работы каждый день (кормёжка, уборка), и это помогает отвлечься от стрессов и депрессии.
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Ум
Американцы выяснили, что в среднем интеллект владельцев кошек выше, чем интеллект владельцев собак. А «безживотные» люде вообще далеко позади. Заводите кота и умнейте не по дням, а по часам.
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Здоровый сон
Спится куда лучше, если рядом растянулся тёпленький, мягкий комочек. Да ещё и мурчит! Эффект можно сравнить с мягким и безвредным успокоительным.
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