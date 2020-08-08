4 мифа о сделке по продаже Аляски

Такое крупное событие, как продажа североамериканской колонии Российской Империи, не могло не обрасти целым ворохом легенд и мифов. Некоторые из них уже развенчали.

Вот четвёрка самых стойких из них:

Аляска была ценным активом для России

Изначально это так и было. Иначе бы тут не построили десятки городков и несколько портов. Шкура морского бобра очень ценилась. А тут их добывали тысячами. Но глупые алчные люди быстро сократили популяцию этих зверьков до таких размеров, что масштабная добыча стала убыточной. Уже в 30-х годах 19 века американо-российские компании стали терпеть большие убытки. В середине века доход от пушного промысла упал настолько, что главной статьёй дохода стала продажа льда в крупные города западного побережья США (Сан-Франциско, например). Там его использовала для ледовых погребов – простейших холодильных камер. Далее всё было ещё хуже. Убыточный, далёкий регион для России был обузой. Простой факт – солдат тут было всего несколько рот на сотни миль. Т.е. ни США, ни Британия даже не пробовали силой отобрать этот кусок мёрзлой земли. Иногда только с эскимосами воевали. Из ресурсов были лес, которого на тот момент было и так много в Сибири, плюс морепродукты.

На момент сделки о золоте уже знали

Нет, чушь щенячья. На самом деле первые золотые рудники появились только в 90-х годах 19 века. Неужели Российская империя продала бы землю, если бы были какие-то подозрения о том, что тут много золота? И да, в Сибири золота было намного больше. Поэтому бредни о том, что «всю Америку построили на золоте Аляски» не выдерживают какой-либо критики.

Аляска – рай на земле

Не знаю, кто это придумал. Но это неправда. Климат – очень суровый. Дорог – никаких. Население – малочисленное и часто враждебное. Известных полезных ископаемых – слишком мало. А денег на исправление этих проблем взять было неоткуда. В 1867 году главный город Ново-Архангельск описывался, не как столица процветающей губернии, а как деревня, где есть только одна мощёная улица, нет уличного освещения и каменных зданий. Население на момент продажи (1864 год) – всего 800 душ.

На Аляске царил мир

Старая история. Русские войска в парадных мундирах маршируют по тундре, раздают местному населению печеньки, а те улыбаются и осыпают пришедших хозяев цветами. Так было и в Сибири, и на Кавказе, и на Аляске. Но иногда всё же мелкие стычки случались. Столицей был Ново-Архангельск. А стал он столицей потому, что предыдущую столицу – Михайловский форт – полностью уничтожили тлинкиты. Вырезали поселенцев и сожгли строения. Воинственные племена уничтожили ещё несколько поселений и вообще вели себя агрессивно. Их было мало, но в реалиях малозаселённых территорий вполне достаточно, чтобы гадить под дверь огромной империи. Кстати, проблемы с этими племенами были и после продажи – тлинкиты охотно воевали с американцами до того, как бычились на русских. Лишь когда белых стало слишком много, узкоглазые успокоились.

Бонус

Ну, это не миф, а так – распространённое заблуждение. На момент продажи главой российского государства был Александр II. Какой-то неуч придумал, что Аляску продала Екатерина. Но нет, она жила и правила лет на сто раньше. Эта чепуха даже в бездарную песенку влезла.