10 самых дорогих проституток мира

Потрахушки за пирожок существовали ещё в те времена, когда и денег-то не было. С незапамятных эпох женщины могли заработать на жизнь таким вот способом. В 21 веке ситуация остаётся той же. Несмотря на то, что вроде бы существует мораль, институт брака и всё такое. Мы собрали для вас самых дорогих потаскушек, которых принято пафосно называть «жрицами любви». Разумеется, сфера достаточно скользкая и информация есть не всегда. Но там, где она есть, вы нашли много интересных цифр.

Захия Дехар – 1 600 долларов за ночь

Информация о гонораре этой дамы попала в СМИ из-за скандала. Девушка начала нелёгкий труд ещё до наступления совершеннолетия. И вот попался знаменитый французский футболист Франк Рибери. Его, разумеется, обвинили в связи с несовершеннолетней. Тогда он отделался легко, и мы узнали стоимость – 1,6К баксов. Сегодня она уже завязала и на скопленные деньги ничего не делает.

Лоредана Джоли – 2 000 долларов за ночь

Тут тоже был скандал с известным спортсменом. Журналюги раскопали грязную историю лучшего гольфиста современности Тайгера Вудса. Он был её постоянным клиентом. Из-за шумихи карьера пошла на спад, брак тоже развалился, но мы узнали главное – цену: 2К баксов. Сама шмара живёт почти открытой жизнью, лицо не прячет, своей профессии не стесняется.

Джест Касандра – 3 000 долларов за ночь

А это шкура настолько опухла, что сама выбирает клиентов. Т.е. с этим я буду «работать», а с этим – нет. Информации об известных клиентах найти не удалось.

Эшли Дюпре – 4 300 долларов за ночь

Это влагалище прославилось тем, что из-за него потерял свой пост губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер. Он был её постоянным клиентом, а потом кто-то пронюхал, и поднялся вой. Скорее всего она и продала инфу журналюгам. Профит поимела немалый – такая огласка подняла цену на её гениталии до 4,3 тысяч долларов.

Мис Мая Блу – 4 500 долларов за ночь

А эта барышня застенчиво прячет личико. Наверное, чтобы мама не узнала. Работает она гастролями – ездит по США и ублажает богатеньких мужичков. Настолько сумела раскрутиться, что цена поднялась до 4,5 тыщ бакинских – ТАЛАНТ!

Яна Орфеева – 5 000 долларов за ночь

Наконец-то и наши пошли в бой. В смысле с просторов бывшего союза. Эта украинка в резюме бы включила следующую запись – 2 года работы в гареме принца Саудовской Аравии. Там она за ночь творческой работы получала с её слов 5К долларов + подарочки (ювелирка, дорогое шмотьё, тачки).

Ава Ксиан – 6 500 долларов за ночь

Эта тутка зарабатывает около 6500 долларов за вечер, а за неделю, бывало, набегает 45К. Изначально она начала этим заниматься, чтобы добыть деньги на дорогое лечение отцу. А потом, видимо, понравилось. Пашет до сих пор. Не ну а что?

Натали Макленен – 16 000 долларов за ночь

Тут с цифрами всё плохо. Информация непроверенная. Но и не опровергнутая. Говорят, она обслуживала звёзд Голливуда и крупных политиков. Позже её привлекли к ответственности за отмывание денег и сокрытие доходов. Сейчас, когда сиськи обвисли, она уже ушла из игры, написала книгу и с успехом продаёт.

Лорен – 24 000 долларов за ночь

Эта подстилка работает анонимно. Сложно представить, как она в таком случае смогла так раскрутиться. Но смогла как-то. 24К за ночь – это просто космос. Говорят, что клиенты выстаиваются в очередь. Преподносит себя как современная гетера, т.е. перед тем, как раздвинуть ноги, она блещет талантами, умом, знание языков и искусства – ценное конкурентное преимущество.

Мишель Браун – 50 000 долларов за ночь

Эта блондиночка прошла с самых низов. Сначала сама торговала жопой. Потом стала подниматься по карьерной лестнице. Теперь держит элитное эскорт-агентство. С ней тоже одно время отдыхал Тайгер Вудс. Стоимость 50К, некисло так.