8 веских причин не ругаться матом

Да, бывают ситуации, когда без мата сложно обойтись. Но уж точно не стоит переходить грань между «ругаться матом» и «матом разговаривать». Когда есть стрессовая ситуация, какой-то форс-мажор, то понятно, трудно сдержаться, но когда вы в спокойной обстановке и то и дело вставляете в речь скверные словечки, это уже явный перебор. Давайте избавляться от этого. Вот 8 веских причин предпринять в этом направлении усилия:

Помеха общению

Мат несёт в себе агрессивную энергетику. Многие могут воспринять ваши непечатные слова как некий негатив, направленны в их сторону. А потому стоит избегать этого, особенно с мало знакомыми людьми – смысл ваших реплик могут просто не так истолковать, и виной будете только вы.

Джентльменство

Все мы хотим выглядеть в глазах окружающих респектабельно, культурно и цивильно. Но почти все забывают, что речь – сильнейший фактор при постройке вашего образа в головах коллег, друзей и прочих знакомых.

Словарный запас

Мат – это ещё признак скудного словарного запаса. Ведь, чтобы избежать скверны на устах, нужно подобрать литературный синоним, на что, увы, очень многие попросту не способны. Уж не хотите ли вы пополнить их армию?

Мат унижает и вас, и окружающих

Если вы общаетесь с человеком и при этом изрыгаете один мат за другим, то этим вы подсознательно даёте понять ему, что уважаете его куда меньше чем начальника, родителей или хотя бы продавца в магазине, с которыми вы не материтесь.

Низкий уровень цивилизованности

Представьте картину – четверо господ беседуют о делах насущных. Если беседа идёт без мата, то всё чинно и максимально благородно. Но есть в речи виден звездопад смердящих слов, то вся компания превращается в каких-то быдланов из посёлка городского типа. Даже если они в смокингах и с дорогими сигарами между пальцев. Максимум на что они могут претендовать – звание нуворишей, шальным образом срубивших где-то денег.

Плохой пример

Мерзкие слова липнут, как фекалии к подошве изысканной обуви. Вашей грязной речью вы можете «заразить» окружающих, что будет втройне неприятно. К тому же не забываем о детях – они всё слышат и часто повторяют. Даже если это не ваш ребёнок, то, вполне возможно, его однокашник, например, который принесёт «прикольные» выражения в школу.

Лицемерие

По идее, если вы материтесь, то у вас нет абсолютно никакого права осуждать других. При этом очень многие наши современники всё равно ругают всех и вся за низкий уровень культурки – мол, отовсюду голые ягодицы, некрасивые безвкусные тексты и вообще Содом с Гоморрой.

Противоречие с верой

Несмотря на широкое распространение атеизма, многие из нас всё равно остаются верующими, хотя бы немного, хотя бы номинально, хотя бы на чуть-чуть. Вот вам библейские строки:

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда (Мф. 12: 36).

Бонус

Самый тяжёлый довод мы приберегли напоследок. Суть его в том, что просто-напросто сквернослов НИКОГДА не останавливается на плохом слове, а рано или поздно переходит на плохие дела. Подумайте об этом.