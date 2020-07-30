5 необычных статей из Уголовного кодекса СССР

Эх, совочек, совочек… на кого ж ты нас покинул.

В Советском, мать его, союзе всё было не так, как сейчас. Многие законы того времени современному россиянцу покажутся дикими, неполиткорректными и откровенно недемократичными. Мы собрали для вас пять штук, которые сейчас не полезут ни в какие ворота:

Изготовление спиртного

Строго говоря и сейчас это не слишком приветствуется. В УК РСФСР была 158 статья – изготовление крепкого алкоголя для продажи. Наказание достаточно строгое – 3-5 лет колонии с конфискацией. Имелось в виду, конечно же, старое-доброе самогоноварение. В теории для себя можно было гнать, а продавать – ни-ни. Также строго запрещалась продажа самих аппаратов. Продажа самогонки запрещена и сейчас, но аппараты продают без каких-либо помех. Относительно изготовления некрепкого алкоголя, вроде бы всё попроще – делать вино можно было свободно.

Мужеложество

121 статья УК РСФСР. За гомосексуализм во времена СССР можно было сесть в тюрячку (где всем известно что делают) на 5-9 долгих лет. Сюда относились любые формы нетрадиционной любви. Пожалуй, это уже слишком.

Спекуляция

До 91 года, как известно, у нас тут был настоящий рай на земле. Вот только маленькие радости жизни поступали сюда слишком уж редко. Иногда обычных государственных универмагов было явно недостаточно – все помнят изумительное слово «дефицит». Тогда можно было пойти к спекулянтам. Эти товарищи ходили по охрененно тонкому льду. Купить что-то не ради потребления, а с целью перепродажи – тяжкое преступление по меркам союза. Сейчас, гадкие барыги вспоминают это в холодном поту.

Нищенство

Бродяги, бомжи и попрошайки – махровые преступники в реалиях союза. В обществе были все условия для нормальной жизни, потому нищенствовать, просить милостыню и бомжевать было недопустимо. В теории это запрещено и сейчас, только речь уже не об УК, а об административном кодексе с куда менее серьёзными мерами.

Тунеядство

Для зумеров поясняем: тунеядство – это ничегонеделание. Если человек нигде не работает слишком долго, то он тунеядец и подлежит уголовному преследованию. Сейчас такой статьи нет, хотя нас периодически пугают такими инициативами некоторые депутаты.