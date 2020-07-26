6 современных стран, где всё ещё есть рабство

Рекомендуем как-нибудь заглянуть.

Когда-то в этом не было ничего предосудительного. Но теперь, в 21 веке это уже как-то… ну… неприлично, некрасиво, когда один человек содержит в рабстве другого. Увы и ах, но такое всё ещё есть. Вот где:

Мавритания

Это северо-западно-африканская страна застряла где-то в средних веках. На законодательном уровне рабство тут запретили всего-то в 1981 году. Но фактически оно продолжается. В 2007 году власти начали в этом направлении некоторые действия, да и то лишь под давлением мировой общественности и ООН. Интересные цифры. Знаете, сколько уголовных дел возбуждено в 2018 году в связи с рабством? Три! Независимые эксперты оценивают численность рабов в 90 тысяч на всю страну. Это сейчас. А в 2007 году было около 600 тысяч.

Индия

Тут рабство тоже есть. Его прячут, маскируют и называют более мягкими синонимами. Всё для престижа огромной страны на международной арене. Западные инвесторы слишком щепетильны в таких вопросах – не каждый захочет вкладывать деньги в той стране, где живого человека могут продать/купить/подарить… Независимые эксперты оценивают количество рабов в …. 18 миллионов человек. Очень страшная цифра.

Узбекистан

Да, на постсоветском пространстве рабство тоже встречается. Какие-то 30 лет назад эти люди купались в лучах славы лучшего в мире образования. А теперь они торгуют людьми. Здесь примерно 16 тысяч рабов. Чаще всего они заняты на тяжёлых работах – строительство, хлопковые плантации. При этом к тяжёлому физическому труду принуждают и несовершеннолетних.

Ливия

Тут рабов относительно мало – 48 тысяч на 6 миллионов населения. Устроено всё как надо – рынки рабов, аукционы, цепи на ногах или шеях. Рабов содержат для тяжёлого труда или сексуальной эксплуатации.

Пакистан

Население страны – 189 миллионов человек. Из них более 3 миллионов находится в положении рабов. Они в основном работают на производстве кирпича-сырца и в сельском хозяйстве. В рабство попадают просто – не можешь отдать долго, иди работай за еду. Умер? Ничего страшного! Твои дети отработают.

Северная Корея

Население здесь – 25 миллионов человек. Из них 10% находится в настоящем рабстве. Не образно, не фигурально и не метафорически. В настоящем. Работают рабы во всех сферах экономики – сельское хозяйство, горно-добывающая промышленность, текстильная отрасль, строительство, заготовка леса.

Бонус

Кстати, в России, если кому интересно, примерно 790 тысяч рабов.