iPhone Photography Awards 2020 – лауреаты конкурса фотографий, снятых на iPhone

Независимая премия iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) вручается каждый год. Вот победители 2020-го.
Гран-при конкурса:
1 место в номинации «фотограф года» занял путешествовавший по Индии дизайнер из Санкт-Петербурга Артём Барышев. Интересно, что снимок сделан на старенький iPhone 6:
2 место – китаец Гели Чжао:
3 место – Саиф Хуссейн:
Победитель в номинации «люди» – Омар Лукас:
Номинация «Портрет» – Мона Джоман:
«Дети» – Екатерина Варзарь:
«Архитектура» – Хайинь Лин:
«Природа» – Лиси Ли:
«Животные» – Сяочжун Чжан:
«Деревья» – Гленн Хоманн:
«Пейзаж» – Лю Дан:
«Стиль жизнь» – Одри Блэйк:
«Закат» – Лео Чан:
«Путешествие» – Кристиан Круз:
«События» – Фернандо Мерло:
«Застывшая жизнь» – «Жуан Кабако:
«Абстракция» – Ту Одну:
-
1 7 советов 30-летним от 40-летних
-
2 9 классных книг, чтобы посмеяться от души
-
3 Что нельзя делать в жару – 8 вещей
-
4 Умер Эннио Марриконе
-
5 Экскурсия на высоте 30 тысяч метров
-
6 «Бивис и Баттхэд» возвращаются!
-
7 Что можно сделать из человеческого черепа – 5 лучших поделок
-
8 10 классных фильмов о беге
-
9 Автобус-лимузин 1937 года
-
10 Самые мощные линкоры мира – ТОП-10