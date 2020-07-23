iPhone Photography Awards 2020 – лауреаты конкурса фотографий, снятых на iPhone

Независимая премия iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) вручается каждый год. Вот победители 2020-го.

Гран-при конкурса:

1 место в номинации «фотограф года» занял путешествовавший по Индии дизайнер из Санкт-Петербурга Артём Барышев. Интересно, что снимок сделан на старенький iPhone 6:

2 место – китаец Гели Чжао:

3 место – Саиф Хуссейн:

Победитель в номинации «люди» – Омар Лукас:

Номинация «Портрет» – Мона Джоман:

«Дети» – Екатерина Варзарь:

«Архитектура» – Хайинь Лин:

«Природа» – Лиси Ли:

«Животные» – Сяочжун Чжан:

«Деревья» – Гленн Хоманн:

«Пейзаж» – Лю Дан:

«Стиль жизнь» – Одри Блэйк:

«Закат» – Лео Чан:

«Путешествие» – Кристиан Круз:

«События» – Фернандо Мерло:

«Застывшая жизнь» – «Жуан Кабако:

«Абстракция» – Ту Одну: