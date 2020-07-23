7 советов 30-летним от 40-летних

В 30 жизнь выходит на пик по всем показателям. Ты всё ещё молод, красив и умён. Но при этом у тебя уже, как правило, есть кое-какая карьеры, опыт и деньги. Жизнь прекрасна! Однако всегда нужно помнить о времени. Глазом не успеешь моргнуть, как тебе 40. У 30-летних есть один большой минус – время. Точнее его недостаток. В 25 можно валять дурака и отрываться по полной. В 30 уже нужно задуматься. Как говорится, «в этот день я в зрелость возьму билет».

Вот 7 советов для того, чтобы не кусать локти в 40.

Забота о себе

Как говорил Наполеон, «только сейчас я понял, какое это счастье быть молодым – я был двужильным, я мог питаться гвоздями и вообще не спать». Это знакомо каждому. И вот, сейчас, в 30 уже пора бы подумать о здоровье. Давайте постепенно исключим регулярные недосыпы, снизим количество и повысим качество потребляемой пищи и напитков, вспомним о физической культуре. И тогда в 40 вы всё ещё будете почти свежим огурчиком!

Деньги

Если в вас всё ещё сидит голодный студент, то пора бы его вырастить. Не стоить тратить все заработанные деньги. Начните планировать бюджет, кое-что откладывать, изучите возможности инвестирования. В один прекрасный день вы не сможете работать как раньше, и эти деньги очень и очень пригодятся.

Отношения с близкими

Человеческие отношения с членами семьи и друзьями требуют некоторого времени и усилий. В 20 лет можно из-за работы не видеться подолгу с друзьями. Можно и в 30, но в 40 вы об этом пожалеете. Ещё острее проблема с жёнами и детьми. Ваш ребёнок требует внимания здесь и сейчас, а не в выходной или когда закончите какой-нибудь проект. Лучше вы купите жене и детям меньше материальных благ, зато больше времени проведёте вместе. То же самое можно сказать и о родителях.

Спорт

Это важная составляющая высокого качества жизни. Если не заниматься спортом в 30, то в 40 врачи могут наложить на вас ряд ограничений. Не будем перечислять все многочисленные выгоды от регулярных занятий спортом. Просто делайте это, и будет счастье.

Личные планы

Категорически рекомендуем вам активно разбирать долгий ящик. Все планы и проекты, которые вы когда-то себе наметили стоит пересмотреть. Что устарело вычеркнуть без сожаления, а для того, что всё ещё живо, выкроить время и приступить. Просто вспомните то чувство, когда получалось что-то классное, мощное и крутое! Да, верно, сразу же всплываем мысль «почему этот лентяй в зеркале раньше это не сделал????»

Безопасность

Это уже стариковское и смешное для молодёжи. Но эти простые вещи очень нужны. Начиная от солнцезащитного крема и тёмных очков, кончая переходом на красный свет и ремнём безопасность в автомобиле – список огромен. Только бесконечный болван над таким смеётся. Болван или молодой.

Карьера и сфера деятельности

Пора бы уже определиться со сферой деятельности. Если вам что-то нравится и этим вы зарабатываете хорошие деньги, то всё отлично. Но полно людей, которые в 30 до сих пор не поняли, чем хотят заниматься в жизни. Устройте себе ревизию интересов и навыков. Возможно, стоит пройти какие-нибудь курсы или даже взяться за полноценное образование. Время ещё есть, но нужно торопиться!