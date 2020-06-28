10 классных фильмов о беге

Стоит посмотреть всем.

Мы не будем в сотый раз рассказывать о пользе бега. Лучше сразу перейдём к делу – вот 10 офигенных фильмов об этом виде спорта:

Сила воли (Race, 2016)

Сценарий основан на реальных событиях. Чернокожий бегун Джесси Оуэнс пробился в олимпийскую сборную США и поехал в Берлин 1936 года. Парень оказался меж двух огней – с одной стороны его «гнобила» американская пресса, с другой – пропаганда нацисткой Германии. При этом американцы «старились» даже больше.

Марафон (De Marathon, 2012)

Четыре друга-механика работают в собственной мастерской. Но однажды они обнаруживают крайне неприятно письмо из налоговой – долг вырос до 40 тысяч евро. Друзья решают, что от банкротства их спасёт победа в роттердамском марафоне.

Огненные колесницы (Chatiots of Fire, 1981)

Олимпиада в Париже 1924 года. Великобританию представляют два бегуна. Фильм построен на их противоречиях и различиях – один из них еврей-студент, другой – набожный миссионер из Шотландии.

Беги, толстяк, беги (Run Fatboy Run, 2007)

Главный герой – неудачник и недотёпа, который наделал кучу неприятных вещей. Но однажды он решает изменить всё, начав со спорта – новичок, немного-немало, решает пробежать марафон.

Я – Болт (I am Bolt, 2016)

Байопик о наиболее выдающемся бегуне современности. Насыпает лошадиную дозу мотивации.

Миля Джерико (The Jericho Mile, 1979)

Главный герой – осуждённый на пожизненный срок убийца. В тюремном коллективе он держится особняком, а утешение находит в беге. Однажды его результат решили засечь. И цифры на секундомере заставили тюремное начальство отправить его на Олимпиаду.

Префонтейн (Prefontaine, 1997)

Герой этого фильма – главный виновник массового увлечения бегом с 1970-х годов и до настоящего времени. Череда неудач и несгибаемая воля!

Святой Ральф (Saint Ralph, 2004)

Трогательная комедия о подростке, который решает участвовать в 1954 году в Бостонском марафоне.

Атлет (The Athlete, 2009)

Биографическая картина о первом чернокожем бегуне, который представлял на Олимпиаде Африку и победил. Это было в 1960-м в Риме. Интересно, что дистанцию он преодолел босиком. В современном мире такое трудно представить.

Форрест Гамп (Forrest Gump, 1994)

Удивительная картина. Со всех сторон. Сюжет, актёрская игра, монтаж. Видное место в жизни главного героя занимает бег. Фраза «Беги, Форрест, беги» давно стала крылатой.