10 классных фильмов о беге

Стоит посмотреть всем.
Мы не будем в сотый раз рассказывать о пользе бега. Лучше сразу перейдём к делу – вот 10 офигенных фильмов об этом виде спорта:
-
Сила воли (Race, 2016)
Сценарий основан на реальных событиях. Чернокожий бегун Джесси Оуэнс пробился в олимпийскую сборную США и поехал в Берлин 1936 года. Парень оказался меж двух огней – с одной стороны его «гнобила» американская пресса, с другой – пропаганда нацисткой Германии. При этом американцы «старились» даже больше.
-
Марафон (De Marathon, 2012)
Четыре друга-механика работают в собственной мастерской. Но однажды они обнаруживают крайне неприятно письмо из налоговой – долг вырос до 40 тысяч евро. Друзья решают, что от банкротства их спасёт победа в роттердамском марафоне.
-
Огненные колесницы (Chatiots of Fire, 1981)
Олимпиада в Париже 1924 года. Великобританию представляют два бегуна. Фильм построен на их противоречиях и различиях – один из них еврей-студент, другой – набожный миссионер из Шотландии.
-
Беги, толстяк, беги (Run Fatboy Run, 2007)
Главный герой – неудачник и недотёпа, который наделал кучу неприятных вещей. Но однажды он решает изменить всё, начав со спорта – новичок, немного-немало, решает пробежать марафон.
-
Я – Болт (I am Bolt, 2016)
Байопик о наиболее выдающемся бегуне современности. Насыпает лошадиную дозу мотивации.
-
Миля Джерико (The Jericho Mile, 1979)
Главный герой – осуждённый на пожизненный срок убийца. В тюремном коллективе он держится особняком, а утешение находит в беге. Однажды его результат решили засечь. И цифры на секундомере заставили тюремное начальство отправить его на Олимпиаду.
-
Префонтейн (Prefontaine, 1997)
Герой этого фильма – главный виновник массового увлечения бегом с 1970-х годов и до настоящего времени. Череда неудач и несгибаемая воля!
-
Святой Ральф (Saint Ralph, 2004)
Трогательная комедия о подростке, который решает участвовать в 1954 году в Бостонском марафоне.
-
Атлет (The Athlete, 2009)
Биографическая картина о первом чернокожем бегуне, который представлял на Олимпиаде Африку и победил. Это было в 1960-м в Риме. Интересно, что дистанцию он преодолел босиком. В современном мире такое трудно представить.
-
Форрест Гамп (Forrest Gump, 1994)
Удивительная картина. Со всех сторон. Сюжет, актёрская игра, монтаж. Видное место в жизни главного героя занимает бег. Фраза «Беги, Форрест, беги» давно стала крылатой.
-
1 Самые мощные линкоры мира – ТОП-10
-
2 Spalding выпустил памятный мяч “Kobe 94”
-
3 Микроавтобус Ford для поездок по пересечённой местности
-
4 Sony показала Playstation 5
-
5 Как избавиться от тела – 10 необычных способов
-
6 Samsung представил смартфоны Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и гибкий смартфон Galaxy Z Flip
-
7 Активный отдых летом с Fix Price
-
8 George Floyd Challenge
-
9 Задачки для начальной школы в нацистской Германии
-
10 Илон Маск никак не угомонится