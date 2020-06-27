Самые мощные линкоры мира – ТОП-10

Линейные корабли до появления авианосцев были настоящими козырями при войне на море, однако и позже их роль не стоит принижать. Линкоры – это тяжёлые военные корабли, оснащённые крупнокалиберными орудиями.

Мы собрали для вас десять самых известных линкоров.

«Ришелье» (Франция)

Этот француз имел длину в 248 метров и водоизмещение в 47 тыс тонн. Корабль построили для изменения сил на море при франко-итальянских войнах. Однако повоевать он не успел – войны кончились. В его послужном списке только короткая Сенегальская операция 1940 года. В 1968 беднягу распилили на металлолом. На память оставили одну пушку в качестве мемориала погибшим морякам в порту города Брест.

«Бисмарк» (Германия)

251-метровый монстр наводил страх на англичан в начале второй Мировой. В 1939 году за спуском на воду лично наблюдал Адольф Гитлер. На первом этапе морской войны в Атлантике он одним залпом потопил английский флагман «Худ». Весной 1941 его всё-таки потопили с помощью большого количества торпедоносцев и авиации.

«Тирпиц» (Германия)

Это, можно сказать, брат «Тирпица». Линкор имел примерно те же технические данные. Повоевать ему почти не довелось. Но несмотря на это, он одним своим присутствием в северной Атлантике сковывал передвижение флота союзников. Беднягу потопили в 1944 – несколько дней десятки тяжёлых бомбардировщиков кружили над обречённым кораблём, сбрасывая сотни бомб. «Тирпиц», уже сильной повреждённый, сел на мель в территориальных водах Норвегии, а после войны его разрезали на металлолом.

«Ямато» (Япония)

Это рекордсмен из Японии. Он является самым крупным в мире военным кораблём, потопленным в ходе сражения. Японцы его берегли, до 1944 года он мало участвовал в войне, атакуя только небольшие суда американцев. В апреле 1945-го его всё-таки выследили и «обложили». В двухчасовом бою он получил 23 пробоины и потонул. Из трёх тысяч экипажа выжило 269 моряков.

«Мусаси» (Япония)

Второй по водоизмещения японец. Спущен на воду в 1942 году. В 1944-м его атаковал рой американских самолётов-торпедоносцев. Получив свыше 30 пробоин, «Мусаси» пошёл ко дну. Сейчас судно лежит на глубине в 1,5 км в море Сибуян.

«Советский союз» (СССР)

В союзе вообще слабо верили в военную эффективность тяжёлых кораблей. Но один всё-таки решили построить, для Черноморского флота. Начали строительство в 1938 году. Дело продвигалось медленно. К началу войны корабль был готов всего на 19%. А потом, понятное дело, было не до этого. Строительство свернули, а недоделанный каркас корпуса после войны пустили на металлолом.

«Висконсин» (США)

Построен в 1944 году, под конец войны. Использовался, в основном, для поддержки авианесущих флотилий. Позже много воевал в небольших войнах. Последний пункт в резюме – первая война в Персидском заливе в 1991 году. В 2006 вышел на пенсию. С тех пор стоит на якоре в Норфолке. Собираются делать музей.

«Айова» (США)

Прошёл всю вторую половину войны (с 1943 года). Активно бился с японцами в Тихом океане. Имеет боевые награды и шрамы от снарядов и камидзе противника. С 2012 года на заслуженном отдыхе в качестве плавучего музея в порту Лос-Анджелеса.

«Нью-Джерси» (США)

Принадлежит к тому же типу, что и «Айова». Построен в 1942 году. Повоевал с японцами, а после войны – во Вьетнаме. Списан на пенсию в 1991 и превращён в музей в городе Камден.

«Миссури» (США)

Известен тем, что на его борту в сентябре 1945 года американцы принимали капитуляцию Японии. В войну эскортировал авианосцы и поддерживал артиллерией десант. В 1992 году его списали и сделали музей. Стоит в Перл-Харборе. Ещё известен тем, что фигурирует в старющем боевике со Стивеном Сигалом «Under Siedge» («В осаде»).