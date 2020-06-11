Как избавиться от тела – 10 необычных способов

Для тех, кто не ищет лёгких путей.

Иногда в нашей жизни возникают такие неожиданные вопросы, что даже прожжённые товарищи могут растеряться. Вот так вот живёшь себе живёшь, а тут бац!… и нужно избавиться от чьей-нибудь тушки. Можно было бы сжечь, но для этого потребуется тонна бензина и десять кубов древесины. Можно закопать – старый надёжный способ, но плоть будет истлевать годами, а кости останутся на века.

Мы собрали для вас самые необычные, непристойно экологичные, остро этичные и крайне нелогичные способы избавиться от тела. Если что-то понравится, то впишите в завещание!

Полётеть в космос

Все хотя бы раз в жизни мечтали побывать в космосе. Но далеко не все в жизни могут это осуществить. Зато есть шанс осуществить это хотя бы после смерти. Стоимость необычной услуги намного ниже, чем полёт живого человека – всего 2,5 тысяч долларов.

За эти деньги вас кремируют, а специальную космическую капсулу с прахом запустят в бесконечность. В космос вы поедете на спутнике, который даже можно расписать, как надгробную плиту. Он будет крутиться на орбите год, а потом сгорит в атмосфере, и частички вашего тела окончательно сольются со Вселенной.

Сделать бриллиантом

Наше тело на 20% состоит из углерода. А значит, из тушки можно сделать… алмаз! Современная наука это позволяет. Извлечённый углерод подвергают высоким температурам и давлению. Всё длится около месяца. Далее алмаз нужно огранить. И вуаля! Была гора разлагающегося мяса, а стал красивый бриллиант.

Стать водой

Это называется кремация в жидкости или ресомация. Берут щёлочный раствор и кладут в него то, что раньше было человеком. Жидкость нагревают до 152 градусов, и за три часа от тела остаются только кости, которые перетирают в порошок. Способ куда менее энергозатратный по сравнению с традиционной кремацией, плюс нет такого большого выброса углекислого газа в атмосферу.

Стать льдом и превратиться в дерево.

Тело погружают в жидкий азот, в результате чего вся жидкость в теле человека (около 70%) замерзает до -200 градусов. Далее «сосульку» дробят звуковыми волнами. Получившийся порошок можно захоронить, развеять на ветру, спустить на воду. Компания предлагает захоронение в специально биоразлагаемом гробу с саженцем дерева, которое постепенно впитает вас.

Стать кормом

Классный способ избавиться от тела из Тибета. Обученные люди будут молиться и жечь благовония, а особый похоронный «мясник» аккуратно разделает тело и скормит стервятникам. Если птицы съедят всё мясо, то это хороший знак, и ваша душа быстренько поднимется на небо. Если мясо хищники едят без особого удовольствия, то вы, вероятно, много грешили.

Стать деревом

Тут нечто похоже на пункт 4 нашего списка. Разница лишь в том, что вас не кремируют и не измельчают, а хоронят как есть. Специальный гроб быстренько разрушается, а корни дерева начинают вас «есть». Активисты предлагают создавать целые кладбища, где вместо надгробий будут деревья. Пока этот только планы.

Стать манекеном или подопытным трупом

Многие люди науки жертвуют свои тела медикам или каким-нибудь исследователям. Также можно продать тело чудоковатому скульптору Гюнтеру фон Хагенсу. Он делает из тел статуи. Его особый рецепт бальзамирования делает из трупа манекен – ткани затвердевают и почти не теряют прижизненного вида. Немецкий анатом и собственное тело планирует оставить для такого же бальзамирования. Он частенько проводит выставки таких вот «манекенов».

Стать фейерверком

Отличный способ украсить собственные похороны. Тело кремируют, прах смешивают с порохом и готовят фейерверк. Так вы взлетаете в воздух и не занимаете место на кладбище. Способ достаточно дорогой.

Стать грампластинкой

Красивый способ. Тело кремируют и постепенно подмешивают при производстве пластинки. Музыку или речь можно записать любые.

Стать пищей

У некоторых племён Бразилии, Африки и Океании есть особый вид каннибализма. Когда умирает кто-то из соплеменников, тело жарят на огне, делят на всех и съедают. Не, ну, а что добру пропадать?