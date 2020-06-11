Как избавиться от тела – 10 необычных способов

Для тех, кто не ищет лёгких путей.
Иногда в нашей жизни возникают такие неожиданные вопросы, что даже прожжённые товарищи могут растеряться. Вот так вот живёшь себе живёшь, а тут бац!… и нужно избавиться от чьей-нибудь тушки. Можно было бы сжечь, но для этого потребуется тонна бензина и десять кубов древесины. Можно закопать – старый надёжный способ, но плоть будет истлевать годами, а кости останутся на века.
Мы собрали для вас самые необычные, непристойно экологичные, остро этичные и крайне нелогичные способы избавиться от тела. Если что-то понравится, то впишите в завещание!
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Полётеть в космос
Все хотя бы раз в жизни мечтали побывать в космосе. Но далеко не все в жизни могут это осуществить. Зато есть шанс осуществить это хотя бы после смерти. Стоимость необычной услуги намного ниже, чем полёт живого человека – всего 2,5 тысяч долларов.
За эти деньги вас кремируют, а специальную космическую капсулу с прахом запустят в бесконечность. В космос вы поедете на спутнике, который даже можно расписать, как надгробную плиту. Он будет крутиться на орбите год, а потом сгорит в атмосфере, и частички вашего тела окончательно сольются со Вселенной.
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Сделать бриллиантом
Наше тело на 20% состоит из углерода. А значит, из тушки можно сделать… алмаз! Современная наука это позволяет. Извлечённый углерод подвергают высоким температурам и давлению. Всё длится около месяца. Далее алмаз нужно огранить. И вуаля! Была гора разлагающегося мяса, а стал красивый бриллиант.
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Стать водой
Это называется кремация в жидкости или ресомация. Берут щёлочный раствор и кладут в него то, что раньше было человеком. Жидкость нагревают до 152 градусов, и за три часа от тела остаются только кости, которые перетирают в порошок. Способ куда менее энергозатратный по сравнению с традиционной кремацией, плюс нет такого большого выброса углекислого газа в атмосферу.
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Стать льдом и превратиться в дерево.
Тело погружают в жидкий азот, в результате чего вся жидкость в теле человека (около 70%) замерзает до -200 градусов. Далее «сосульку» дробят звуковыми волнами. Получившийся порошок можно захоронить, развеять на ветру, спустить на воду. Компания предлагает захоронение в специально биоразлагаемом гробу с саженцем дерева, которое постепенно впитает вас.
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Стать кормом
Классный способ избавиться от тела из Тибета. Обученные люди будут молиться и жечь благовония, а особый похоронный «мясник» аккуратно разделает тело и скормит стервятникам. Если птицы съедят всё мясо, то это хороший знак, и ваша душа быстренько поднимется на небо. Если мясо хищники едят без особого удовольствия, то вы, вероятно, много грешили.
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Стать деревом
Тут нечто похоже на пункт 4 нашего списка. Разница лишь в том, что вас не кремируют и не измельчают, а хоронят как есть. Специальный гроб быстренько разрушается, а корни дерева начинают вас «есть». Активисты предлагают создавать целые кладбища, где вместо надгробий будут деревья. Пока этот только планы.
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Стать манекеном или подопытным трупом
Многие люди науки жертвуют свои тела медикам или каким-нибудь исследователям. Также можно продать тело чудоковатому скульптору Гюнтеру фон Хагенсу. Он делает из тел статуи. Его особый рецепт бальзамирования делает из трупа манекен – ткани затвердевают и почти не теряют прижизненного вида. Немецкий анатом и собственное тело планирует оставить для такого же бальзамирования. Он частенько проводит выставки таких вот «манекенов».
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Стать фейерверком
Отличный способ украсить собственные похороны. Тело кремируют, прах смешивают с порохом и готовят фейерверк. Так вы взлетаете в воздух и не занимаете место на кладбище. Способ достаточно дорогой.
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Стать грампластинкой
Красивый способ. Тело кремируют и постепенно подмешивают при производстве пластинки. Музыку или речь можно записать любые.
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Стать пищей
У некоторых племён Бразилии, Африки и Океании есть особый вид каннибализма. Когда умирает кто-то из соплеменников, тело жарят на огне, делят на всех и съедают. Не, ну, а что добру пропадать?
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