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— Виктор Клименко

George Floyd Challenge

bdortmund
8 Июн, 2020 / 28 Просмотров

В социальной сети TikTok набирает обороты флешмоб, в котором высмеивается вся шумиха по поводу смерти Джорджа Флойда.
Напомним, 25 мая при задержании полицейскими чернокожий американец погиб из-за применения силы – полицейский наступил коленом на шею, лежащему на земле мужчине, и то погиб от удушья.

Сразу после этого вспыхнули масштабные беспорядки практически во всех крупных городах Америки. Теперь перед неграми «каются» звёзды спорта и шоу-бизнеса, а протестующие громят всё, что видят.

Но в последние дни в сети появился другой флешмоб – #georgefloydchallenge.

Подростки делают постановочные фотографии как бы моделирую смерть при том задержании – один становится коленом на шею другому.