George Floyd Challenge

В социальной сети TikTok набирает обороты флешмоб, в котором высмеивается вся шумиха по поводу смерти Джорджа Флойда.
Напомним, 25 мая при задержании полицейскими чернокожий американец погиб из-за применения силы – полицейский наступил коленом на шею, лежащему на земле мужчине, и то погиб от удушья.
Сразу после этого вспыхнули масштабные беспорядки практически во всех крупных городах Америки. Теперь перед неграми «каются» звёзды спорта и шоу-бизнеса, а протестующие громят всё, что видят.
Но в последние дни в сети появился другой флешмоб – #georgefloydchallenge.
Подростки делают постановочные фотографии как бы моделирую смерть при том задержании – один становится коленом на шею другому.
-
1 Задачки для начальной школы в нацистской Германии
-
2 Илон Маск никак не угомонится
-
3 7 правил делового общения в мессенджерах
-
4 10 моделей нелетального оружия
-
5 Том Харди перевоплотился в самого известного преступника США
-
6 На аукцион выставлены три автомобиля Ford из нержавеющей стали
-
7 5 фильмов об алкоголиках и алкоголизме
-
8 Самые страшные смерти за веру – ТОП-7
-
9 Водонепроницаемый телевизор от Samsung
-
10 5 суперкаров, существующих в единственном экземпляре