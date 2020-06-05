Задачки для начальной школы в нацистской Германии

Арифметика, от которой волосы становятся дыбом.

Любой тоталитарный режим с большой охотой берётся за неокрепшие умы. Маленькие дети хорошо впитывают нужные мысли и идеи. В нежном возрасте милитаризм и жестокость усваиваются особенно бойко.

Для вас мы отыскали учебник математики для начальной школы в Германии 1935 года. И выбрали оттуда самые яркие задачки.

Бомбардировщики ночных эскадр имеют крейсерскую скорость 240 км/ч. В то же время дневные бомбардировщики летят со средней скоростью 280 км/ч.

Высчитайте, сколько понадобится времени для того, чтобы дневные/ночные бомбардировщики:

– достигли Праги (столицы Чехословакии) и вернулись обратно на аэродром в Бреслау.

– достигли Меца и вернулись в Кёльн.

– достигли Страсбурга и вернулись на аэродром в Мюнхен.

Эскадра из 46 тяжёлых бомбардировщиков бомбардирует вражеский город.

Каждый бомбардировщик несёт 500 бомб по 1,5 кг каждая. Высчитайте вес всех бомб, погружённых на эскадру.

Сколько возникнет в городе пожаров, если учесть, что каждые 20 бомб вызовут пожар, но попадёт в цель при этом только 2 бомбы из 3.

Союзники Германии поставили под ружьё 11,75 миллионов солдат и офицеров. Германия сумела мобилизовать за 4 года войны 3,5 миллиона солдат. Страны Антанты мобилизовали 47 миллионов человек. Потери Германии в войне составило два миллиона солдат.

Сколько вражеских солдат приходилось на одного солдата Рейха? На одного солдата всех стран Центральной оси? Сколько германских солдат жертвовало своими жизнями ради Родины каждый день? Каждый час? Каждую минуту? (война длилась 1 563 дня).

Общая протяжённость границ Рейха – 6 000 км. Охрана границ требует 100 тысяч солдат. Франция имеет границ, протяжённостью в 2 700 км и для охраны имеет 600 тысяч солдат.

Как плотно Германия может занять свою границы? Как плотно может занять свои границы Франция?