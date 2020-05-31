10 моделей нелетального оружия

Такое вооружение тоже иногда нужно.
В 21 веке не все проблемы можно решить силой. Иногда можно и нужно действовать тоньше и мягче. Вот 10 моделей оружия, которое не убивает.
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The SpeechJammer – затыкатель глотки
Это чудо придумали в Японии. Суть его заключается в том, что специальный аппарат посылает в человека серию электромагнитных сигналов, в результате чего цель начинает путать слова, заговариваться, а потом и вовсе становится немой на несколько часов.
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The Incapacitating Flashlight – сбиватель с толку
Этот особый фонарик с помощью сильных светодиодов посылает ослепляющие сигналы, получив которые человек теряет ориентацию в пространстве, у него начинаются галлюцинации. Через пару часов всё проходит.
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PHASR – сбиватель с толку-2
Тут дальность действия намного выше. Специальный луч слепит человека на короткий промежуток времени. Отлично подходит, чтобы выводит из строя вражеских пилотов.
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The Active Denial Systems – луч боли
Это громоздкое устройство посылает волну боли – электромагнитные волны с частотой 94 000 Гц приводят в тому, что человек начинает чувствовать сильную боль и на несколько минут выходит из строя.
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XM1063 – вонючая бомба
Это особый тип снарядов. Они несут в себе концентрат сильной вони, которая действует не только на нос, но и на миндалевидное тело в мозгу, что вызывает панику.
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Гей-Бомба
Нет, это не шутка. Хотя и звучит смешно. Суть такова – особые снаряды распыляют сильные афродизиаки. В результате солдаты противника начинают испытывать сильнейшее половое влечение, которое толкает их даже на смену ориентации. А о боевых качествах личного состава вообще можно забыть. В 2004 году в США был целый скандал по этому поводу – в ходе проекта были нарушены правила, ограничивающие химическое оружие.
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Создатель грома
Пушку придумали в Израиле. Изначально её использовали, чтобы отпугивать пернатых вредителей от посевов. А потом решили, что и на людей можно направить. Сейчас ею иногда разгоняют всевозможные митинги. Акустическая волна вызывает сильнейший дискомфорт, заставляющий ретироваться.
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Перцовая гранат
Её разработали индусы. Используют как более гуманную альтернативу слезоточивому газу.
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Липкая пена
Быстро выбрасывающаяся пена моментально затвердевает и увеличивается в объёме. В результате человек становится обездвиженным.
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Taser Shotgun – электрошокер
Несмертельный электрический дробовик. Дальность – до 10 м. Ими часто вооружают полицейских. Чтобы случайно не пристрелить какого-нибудь наркодилера.
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