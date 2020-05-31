10 моделей нелетального оружия

Такое вооружение тоже иногда нужно.

В 21 веке не все проблемы можно решить силой. Иногда можно и нужно действовать тоньше и мягче. Вот 10 моделей оружия, которое не убивает.

The SpeechJammer – затыкатель глотки

Это чудо придумали в Японии. Суть его заключается в том, что специальный аппарат посылает в человека серию электромагнитных сигналов, в результате чего цель начинает путать слова, заговариваться, а потом и вовсе становится немой на несколько часов.

The Incapacitating Flashlight – сбиватель с толку

Этот особый фонарик с помощью сильных светодиодов посылает ослепляющие сигналы, получив которые человек теряет ориентацию в пространстве, у него начинаются галлюцинации. Через пару часов всё проходит.

PHASR – сбиватель с толку-2

Тут дальность действия намного выше. Специальный луч слепит человека на короткий промежуток времени. Отлично подходит, чтобы выводит из строя вражеских пилотов.

The Active Denial Systems – луч боли

Это громоздкое устройство посылает волну боли – электромагнитные волны с частотой 94 000 Гц приводят в тому, что человек начинает чувствовать сильную боль и на несколько минут выходит из строя.

XM1063 – вонючая бомба

Это особый тип снарядов. Они несут в себе концентрат сильной вони, которая действует не только на нос, но и на миндалевидное тело в мозгу, что вызывает панику.

Гей-Бомба

Нет, это не шутка. Хотя и звучит смешно. Суть такова – особые снаряды распыляют сильные афродизиаки. В результате солдаты противника начинают испытывать сильнейшее половое влечение, которое толкает их даже на смену ориентации. А о боевых качествах личного состава вообще можно забыть. В 2004 году в США был целый скандал по этому поводу – в ходе проекта были нарушены правила, ограничивающие химическое оружие.

Создатель грома

Пушку придумали в Израиле. Изначально её использовали, чтобы отпугивать пернатых вредителей от посевов. А потом решили, что и на людей можно направить. Сейчас ею иногда разгоняют всевозможные митинги. Акустическая волна вызывает сильнейший дискомфорт, заставляющий ретироваться.

Перцовая гранат

Её разработали индусы. Используют как более гуманную альтернативу слезоточивому газу.

Липкая пена

Быстро выбрасывающаяся пена моментально затвердевает и увеличивается в объёме. В результате человек становится обездвиженным.

Taser Shotgun – электрошокер

Несмертельный электрический дробовик. Дальность – до 10 м. Ими часто вооружают полицейских. Чтобы случайно не пристрелить какого-нибудь наркодилера.