Самые страшные смерти за веру – ТОП-7

Религия заставляет людей не бояться смерти.

На то она и вера. За века человеческой истории была немало случае страшных страданий из религиозных побуждений. Мы нашли семь самых лютых:

Перпетуя и Фелицитата

Начало 3 века нашей эры, римская провинция Карфаген. Перпетуя – знатная дама из языческого рода, вдова с маленьким ребёнком. Фелицитата – её рабыня, беременная. Обе женщины прониклись идеями раннего христианства и приняли крещение. На тот момент новая религия была под прямым запретом со стороны Рима. Кто-то донёс и обеих бросили в темницу. Ребёнка забрали. Казнь отсрочили до того времени, пока Фелицитата не родила. Девочку удалось чудом отдать свободной христианке, а двух женщин через два дня казнили. Сначала их раздели догола и выбросили на арену с диким быком. Но публика посчитала, что это слишком, и местные власти решили проявить гуманность и просто перерезать горла. Неопытный палач не мог это сделать трясущимися руками и Перпетуя даже направила лезвие меча себе в горло.

Сегодня часть мощей мучениц хранится как реликвия в немецком городе Бохум.

Кикилия Римская

Цицилия (или Кикилия) жила в Риме и родом была из знатного семейства. Девушка увлеклась христианством, втайне. Потом её выдали замуж, а в первую брачную ночь она призналась мужу в том, что хотела бы сохранить свою невинность ради Всевышнего. Молодой человек с уважением отнёсся к вере своей молодой жены. К тому же он и сам тяготел к новой вере.

В итоге молодые зажили целомудренно. Вместе не спали. Муж (его звали Валериан) вместе с братом (тоже христианином) втайне выполняли общественные работы – хоронили останки казнённых единоверцев. Парней взяли на месте «преступления» и быстро приговорили к казни через обезглавливание. А Кикилию решили казнить более изощрённым способом. Сначала её заперли в бане и растопили её до максимальной температуры, но девушка оказалась живой и почти невредимой. Затем ей решили отрубить голову, но опять не получилось – только поранили шею. Она прожила ещё несколько дней, непрерывно молясь, и умерла только от потери крови.

Святой Кириак

В начале 4 века нашей эры в Риме жил один малый по имени Кириак. Он был богат и доволен жизнью. А потом он случайно открыл в себе целительский дар. Это событие он расценил как знак свыше и принял христианство. Всё богатство раздал нищим и пошёл лечить рабов и бездомных. Позже Папа Римский Маркелл рукоположил его в диаконы. Далее он вылечил душевно больную дочь императора Диоклетиана, а затем царь сасанидской Персии пригласил его к себе, чтобы вылечить дочь. По пути Кириак обратил в христианство более 400 человек. Миссия была выполнена успешно, а когда целитель вернулся в Рим, то обнаружил, что власть сменилась. Возобновились гонения на христиан. Кириака схватили и пытались силой заставить его отречься от креста. Сначала пытали водой, потом переломали руки и ноги, чтобы он не мог стоять на коленях и молиться. Но и тогда будущий святой отказался. Потом мучители смирились и просто убили его – распилили вдоль тела.

Агнесса Римская

Агнесса – 13-летняя римлянка, которая жила на стыке 2 и 3 веков нашей эры. Девочку стали готовить к замужеству. Но она на отрез отказалась. Начали разбираться и выяснили, что девица – христианка. Далее её поставили перед выбором – либо отречься от Христа и принести жертву богине Миневре, либо пойти работать в публичный дом (казнить девственниц запрещалось). Девушку раздели, обрили голову и отправили на «работу». Но волосы чудесным образом отрастали и прикрывали тело. Далее её бросили на «амбразуру», но все мужчины либо гибли, либо слепли в попытка опорочить деву. Решили, что она ведьма. Разожгли костёр, но он тух, не причиняя вреда. Тогда палач решил не париться и просто проткнул копьём горло мученицы.

Король Эдмунд

Это король последнего англо-саксонского государства на востоке Англии. Он много воевал со скандинавами. Одна из битв стала для Эдмунда последней. Его пленили и пытались вырвать его душу из лап христианства. Он отказался. Тогда его привязали к столбу и расстреляли из луков. Потом отрезали голову и спрятали в лесу. Подданные решили найти её, чтобы со всеми почестями захоронить короля. Легенда гласит, что они ходили по лесу и кричали «Где вы, Ваше Величество». И голова отозвалась. Её нашли и приставили к телу. Через 32 года гроб раскопали и перезахоронили. Говорят, что голова приросла к туловищу, а всё тело оказалось нетленным.

Валентин

Всем известный римский врач из 3 века нашей эры. Вопреки запрету он тайно венчал солдат римской армии. Его раскрыли, начали пытать. Отказываться от Христа он не стал. Его избили палками и камнями, а потом отрубили голову.

Димфна

7 век нашей эры. Ирландия. У местного короля Деймона была жена-христианка и дочь. Жену он очень любил, потому разрешал ей «баловаться» христианством. Потом она заболевает и умирает. Перед смертью просит мужа жениться в следующий раз на женщине, которая будет благородных кровей и похожей на неё саму. Поискал по округе и не нашёл никого. Зато нашёл дома…

Инцест тогда был в порядке вещей. Девушка успела убежал на континент и стала жить в Бельгии. Но агенты папаши нашли её там и настоятельно порекомендовали вернуться домой, в постель с любимому папочке. Далее – отказ и обезглавливание. Потом её причислили к лику святых, и в Ирландии она теперь покровительствует жертвам инцеста, душевно больным и беглецам.