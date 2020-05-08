10 покинутых объектов времён Холодной войны

Когда-то они были необходимо, но потом надобность отпала.

Противостояние США и СССР, к счастью для всех нас, так и не переросло в открытую войну. Союз развалился, оставив Америку единственной обладательницей статуса сверхдержавы. От тех времён осталось множество стратегических объектов, ценность которых ввиду отсутствия привычного врага улетучилась. Фотограф Давид де Руэда собрал для вас 10 таких мест:

«Забытая эпоха» (Болгария)

В Болгарии, на горе Бузлуджа стоит брошенное здание. Когда-то здесь коммунистической партией страны проводились культурно-массовые мероприятия. Кадр сделан в тёмное время суток, да ещё в пасмурную, туманную погоду. Отличный ракурс, и от аналогий с НЛО невозможно отделаться.

«Души ночи» (Исландия)

Самая северная страна Европы во все времена имела огромное стратегическое значение для военных. Отсюда можно было контролировать всю северную Атлантику. И так и было. Американские военные держали тут военные базы и аэродромы. В 1973 году транспортный самолёт Douglas Dakota Mk III из-за плохих метеоусловий вынужден был сесть тут, на безлюдном юге Исландии. Посадка прошла удачно, никто не пострадал, но вот с эвакуацией машины были трудности. В итоге самолёт так и остался на пустыре и стал частью пейзажа и популярным среди туристов объектом. Кадр сделан ранним утром на фоне северного сияния, которое придало эффект, будто в салоне горит свет.

«Высокая частота» (Россия, МО)

Это высоковольтная установка с генератором системы Аркадьева-Маркса. Её построили в 70-х года около города Истра. Использовалась для проверки надёжности изоляции, защищающей самолёты (в основном, военные) от удара молнии. Внешне напоминает какой-то космодром. Если не быть специалистом, то сложно понять назначение сооружения. В настоящее время не используется, но охраняется.

«Замёрзшие звёзды» (Италия)

Когда-то высоко в Альпах построили радиолокационную станцию. Инициировали сложную, дорогую стройку, конечно, военные. Какое-то время она функционировала, но ближе к 90-м её закрыли, ввиду морального устаревания оборудования и невозможности модернизации. Теперь сюда даже не всегда можно проехать, в настолько глухом месте она стоит.

«Капсула времени» (Венгрия)

На севере Будапешта (район Иштвантэлэк) расположено заброшенное депо. В народе его называют «кладбищем локомотивов». Тут десятки брошенных поездов разных поколений. Вплотную к депо расположен современный вокзал и новое депо. Почему оставили это – непонятно! Выглядит жутковато. Особенно если учитывать, что в ста метра от него идёт нормальная жизнь крупного города.

«Ядерная ловушка» (Украина)

А это кадр из Чернобыля. Куда уж без него в такой-то подборке? Это недостроенная охладительная башня.

«Городской холл» (Эстония)

Тут когда-то был таллинский культурно-спортивный комплекс. Здание поддерживают в относительном порядке, но по каким-то причинам здесь не проводят никакие мероприятия.

«Вечное ожидание» (Украина)

И вновь вернёмся к Чернобылю. Город Припять. Здесь мы видим приёмный покой поликлиники. Кажется, будто время застыло.

«Опасные маршруты» (Россия, СПБ)

А это один из корпусов гигантского завода резиновых изделий. Когда-то (ещё до революции) тут кипела индустриальная жизнь. А теперь большую часть корпусов и зданий переоборудовали под современные нужды – кафе, рестораны, офисы, магазины. А этот так и остался пустым на радость наркоманам и пейнтболистам.

«Затерянные в космосе» (Казахстан)

Байконур ветшает. В этом ангаре не велась хоть какая-то работа уже много лет. Когда-то на него возлагались большие надежды. Программу советских многоразовых космических кораблей-шаттлов «Буран» до ума так и не довели. Теперь недостроенная машина и много оборудования гниют.