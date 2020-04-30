5 причин, почему вы не захотите жить в 19 веке

О сексе, браке и прочих сопутствующих.

Жизнь в викторианскую эпоху отличалась от современной. В частности, поговорим о половом воспитании и всём таком. В книге «Руководство по сексу, манерам и премудростям замужества для викторианской леди» красочно описываются те тиски, в которых была зажаты люди. Ориентирована она – книга – на женщин, но и мужчинам будет интересно. Вот пять самых смачных правил.

Часто принимать ванну неприлично

Во-первых, тогда ещё далеко не везде был водопровод и канализация. Во-вторых, доктора были уверены, что кожа человека обладает естественным защитным слоем, который смывается во время купания. Врачи были уверены, что это повышает риск чахотки, психических расстройств и горячки. В-третьих, купание, вполне логично, сопровождается прикосновениями к своим гениталиям… что может повлечь развитие разврата.

Чтобы иногда, нечасто, чистить тело, дамам и господам рекомендуют обтираться губкой, желательно жёсткой и в холодной воде – так лучше для здоровья.

Игривость и любовь к музыке у девочек – ранний признак развратности

Раннее стимулирование каких-либо эмоций провоцирует тягу к половым извращениям. Если ваша дочь любить музыку и игры, то это первый и громкий звоночек – возможно, развратница уже живёт внутри неё! Оградите своих детей женского пола от этой гадости! К мальчикам относились получше, но раннюю тягу к музыке тоже рекомендовали пресекать.

Контрацепция – оскорбление Бога

Методы контрацепции тоже уже существовали, но считалось тяжким преступлением, если врач расскажет о них своим пациентам и пациенткам.

Доктор Орсона Сквайра Фоулера:

«Какой жгучий стыд, какой позор, что божественное солнце, воздух, земля, плоды, зерно и все другие человеческие радости пропадают зазря только потому, что вы, бездельники, слишком ленивы, чтобы жениться, или прижимисты, чтобы произвести потомство, хотя сгораете от вожделения! Проклясть вас мало! Поймите наконец, что не родить — значит убить в том же количестве. Насколько справедливее быть рожденным и умереть, обретя вечную жизнь, чем не существовать вовсе?»

Но и тут есть подводные камни. Если в вашей семье слишком много детей, то это верный признак того, что вы злоупотребляете божьим даром и слишком часто сопокупляетесь! Это может быть простительно только в крестьянских семьях, где нужны рабочие руки. Да и вообще лучше супругам спать отдельно, чтобы лишний раз не вводить друг друга во искушение.

Женщинам неприлично знать свой диагноз

Мужчинам жилось попроще. Врачи и святоши смотрели сквозь пальцы на то, что нередко джентльмены посещают публичные дома. Осуждалось, но не так уж сильно. А вот женщинам доставалось изрядно. Врачи при лечение венерических заболеваний не говорили своим пациенткам диагноз, чтобы не порочить мужа и не бросать тень на семейную идиллию.

Женщине нельзя быть умной – это просто позор!

Дама не должна много знать. А если уж девушке угораздило родиться смышлёной, то свои умственные способности нельзя демонстрировать в обществе, этикет не позволяет. Чтобы понравиться мужчине, достаточно скромности и милого личика. Излишний интерес и любознательность должны находить применение только в бытовых областях – воспитание детей, рукоделие, некоторые виды искусства.