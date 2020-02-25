5 самых молодых стран в мире

Мир не стоит на месте.За последние 30 лет на карте появилось два десятка новых стран вместо СССР и объединённой Югославии. Какие-то государства с политической карты мира исчезают. Другие появляются. Вот о последних мы и хотим сегодня поговорить. Перед вами пять самых молодых государств на современной политической карте.

Восточный Тимор

Это небольшое государство расположено на острове Тимор, в его восточной части. В 1975 году оно получило независимость от Португалии, но крупный сосед (Индонезия) решил забрать страну себе. Силой, разумеется. Австралийцы и американцы стали на сторону агрессора. Более двадцати лет Давид бился с Голиафом. Использовалась тактика партизанской войны. Усилия увенчались успехом в 1999-м когда при помощи ООН был проведён референдум, и страна получила наконец-то независимость. Официально суверенитет появился в 2002.

Сегодня тут живёт 1,2 млн человек. Здесь всё ещё сильно португальское влияние – португальский один из двух официальных языков. Этнически тут 72% народностей австронезийской группы, почти все католики.

Эритрея

Этот «карлик» находится на стыке Йемена, Эфиопии и Сомали, на берегу Красного моря. Когда-то тут была большая колония Италии. А потом объединённое государство Эфиопии и Эритреи. Но государство было слишком пёстрым – и этнически, и по религиозному составу. И вскоре эритрены захотели отделиться. Эфиопы отпускать их не захотели, и началась война. СССР был на стороне Эфиопии, а США и прочие западники – за Эритрею. В 2000-х наконец-то Эритрея получила столь желанную самостоятельность.

Сейчас тут живёт около 6 млн человек. Этнически примерно половина народности тиграи и половина кунама. Религиозно тут тоже сложно – 50% мусульман и 50% христиан разного толка.

Южный Судан

Эта страна отделилась от единого Судана совсем недавно, несколько лет назад. Официально независимость закончили оформлять в 2011 году. А предшествовала этому затяжная гражданская война – с 1983 года. Корни конфликта между севером и югом были заложены ещё колониальным правительством, которое не слишком шарило в местных тонкостях и объединило слишком разные народы в единую административную единицу. К тому же на юге нашли нефть. И южане решили не кормить северян и жить своим умом.

Сейчас тут нищета, голод и болезни. И нефть, которую проблематично продавать из-за того, что нефтепроводы идут через вражеский север. Население – 12 млн. Официальный язык – английский. Религия – христианство + местные африканские верования.

Намибия

В 19 веке тут была немецкая колония. Часто случались восстания, которые по-европейски гуманно немцы давили – концлагеря, расстрелы. Рядом долгое время колония Британии (ЮАР). Потом было две мировые войны и Германии было не до этого. ЮАР захватила территорию Намибии. В 1990 курс в этой стране сменился политический курс – теперь тут хозяйничают чёрные. Намибии дали независимость. Теперь тут бедность, 2,5 млн человек и целый ряд территорий, которые хотят отделиться.

Палау

А эта страна стала независимой без войны. Находится она в Тихом океане, на трёх сотнях небольших островков. Население – 46 тысяч человек. Испания и Великобритания считали эти острова своей колонией, но в жизни местных ничего не менялось. В 20 веке тут обосновались США. Около 40 лет Палау был под крылом американцев, а в 1994 на референдуме люди выбрали независимость. Из ресурсов – только рыба и пляжи. Кстати, официальная валюта – доллар США.