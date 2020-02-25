5 классный книг о жизни в сети

Человечество всё больше и больше погружается в цифровой мир.

Каждое новое поколение зависимо от интернета ещё крепче предыдущего. В этих произведениях освещается сей аспект современного общества. Пока это возможно, вспомните каково было жить без доступа в мировую сеть.

Майкл Харрис – «Со всеми и ни с кем: книга о нас – последнем поколении, которое помнит жизнь до интернета»

Прогресс несёт не только новые возможности для молодого поколения, но и отбирает кое-что. Вероятно, поэтому сейчас в среде искусства и массовой культуры очень модна тема «а в наше время…». Это было всегда, но теперь пропасть между поколениями будет ещё больше. Мы, 20-40-летние, имеем уникальную возможность сравнивать два мира.

Также автор заостряет внимание на то, что несмотря на почти безграничные возможности для коммуникации, многие люди остаются одинокими и испытывают, часто неосознанную, тягу к живому общению.

Джарон Ланье – «10 аргументов удалить все свои аккаунты в социальных сетях»

Автор – известный на западе футуролог и программист. В этой книге он развёрнуто объясняет нам, простым пользователям, почему соцсети нам не нужны. Мы кормим своё тщеславие какими-то лайками и даже не подозреваем, что является жертвами бездушных алгоритмов. Каждый из 10 аргументов мощно подкреплён фактами и статистикой. Очень рекомендуем.

Дэниел Сиберг – «Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и технологий»

Тут автор прямо указывает на проблему многих людей – зависимость от гаджетов. И приводит целую тонну причин бороться с этой зависимостью. С яркими примерами. Читается легко, но несёт в себе очень и очень серьёзный смысл.

Кати Тойбинер, Энрика Шмидт, Наталья Конрадова – «Control+Shift: публичное и личное в русском интернете»

Здесь сделан упор именно на русскоязычный интернет и его особенности в сравнении с западными фейсбуками. Книга представляет собой набор статей на самые разные темы, связанные с влиянием сети на нашу социальную и личную жизнь. Роль на формирование норм морали огромна.

Ник Билтон – «Инкубатор Twitter. Подлинная история денег, власти, дружбы и предательства»

История создания Twitter. Крошечный стартап с туманными перспективами стал миллиардным проектом. Но между некогда друзьями-программистами отношения изменились кардинально. И не только из-за денег.