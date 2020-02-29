10 самых опасных видов спорта

Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!

Тяга к риску свойственна человеку. Особенно человеку активному. В давние времена, наверное, жизнь и так была опасна. Но теперь в реальной жизни куда меньше шансов отправиться в мир иной. Видимо, поэтому многие люди ищут адреналин, острые ощущения… Мы собрали для вас самые опасные виды спорта, заниматься которыми нужно с максимальной осторожностью.

Бейсджампинг

Спорт заключается в том, что люди с парашютом прыгают с высоких объектов – мостов, небоскрёбов, отвесных скал. В отдельных случаях тушка спортсмена развивает скорость до 200 км/ч. Учёные даже рассчитали примерный риск гибели спортсмена – примерно 1/200. Т.е. опытные спортики редко переходят рубеж в 200 прыжков. Есть статистика и по виду местности. Самое опасное – бейсджампинг в горной местности (73% смертей).

Дельтапланеризм

Тут тоже много летальных исходов. Чаще всего гибнут неопытные дельтапланеристы, которые ошибаются в управлении крылом или неверно рассчитывают траекторию, не учтя скорость и направление ветра. Спортсмены просто разбиваются о землю, деревья или налетают на ЛЭП. Шанс погибнуть поменьше – 1/1000.

Парашютный спорт

Что тут опасного, скажете вы? Подумаешь, вовремя дёрнуть за кольцо и не слишком жёстко приземлиться. Но опасностей несколько – нераскрывшийся парашют, нераскрывшийся второй парашют, твёрдое приземление, потеря сознания от перепада давления и скорости, запутавшиеся стропы. Шанс покинуть грешную Землю – 1/160 000.

Кейв-дайвинг

Те, кто боится высоты, могут найти смертушку и в воде. Разновидность глубоководного дайвинга таит в себе несколько опасностей. Во-первых, многие недостаточно готовят свой организм к глубине. В результате бывает целый комплекс проблем – с лёгкими, сердцем и мозгом. Иногда от так называемого азотного наркоза у человека нарушается мозговая деятельность и выплыть он уже не может. Ежегодно гибнет более 8 тысяч человек, плюс многие остаются инвалидами на всю жизнь.

Серфинг

Каждый год 2-3 сёрфера из тысячи гибнет. Разумеется, чаще всего это любители больших волн – от 8 метров в высоту. У таких риск погибнуть достаточно большой. Добавьте к этому риск быть покалеченным или вообще съеденным акулой.

Мотоспорт

Тут гибнет каждый тысячный мотоспортсмен. При этом в зоне риска все жанры – и шоссейные скоростные гонки, и мотофристайл, и триал, и эндуро. Переломы позвоночника и конечностей вообще печальная норма на соревнованиях.

Скалолазание

Скалолазы те ещё андреналиновые наркоманы. Вероятность погибнуть – 1/1700. Страховочные верёвки и вбитые крюки не всегда спасают. А ещё есть такие безумцы, которые вообще взбираются без страховки, надеясь только на свои руки и ноги. Многие разбивают. Есть такие, кто гибнет вследствие лавин и оползней.

Рафтинг

Вернёмся к воде. Сплав по быстрым рекам с каменистым дном тоже вносить свою дань Костлявой старухе. На Алтае есть 6-бальные отрезки горных рек, где смертность достигает 50%!!!!

Сноуборд и горные лыжи

Тут главная опасность таится в скорости. Сами понимаете, падение даже в мягкий снег на большой скорости таит в себе ворох опасностей. Есть опасности даже в простом спуске с простенького склона. А ещё есть прыжки с трамплина (1/8000)! И ещё от нечего делать людишки придумали хели-скиинг – это когда, лыжника поднимают на вертолёте, и оттуда он спрыгивает на склон. Тут ваши шансы – 1/50 000.

Бокс

Ещё один олимпийский вид спорта. За 120 лет на ринге погибло около 1 600 боксёров. Добавьте к этому серьёзные травмы и небыстрые смерти от полученных повреждений. При этом удивительное дело – в смешанных единоборствах можно куда больше, но там смертей в разы меньше. С 1993 года погибло меньше десяти бойцов ММА, а боксёров за этот же срок откинулось более 70.